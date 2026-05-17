İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "saha çalışmaları" kapsamında, Bursa Kemalpaşa'daki Çeltikçi Mahallesinde domates tarlasında çalışan işçilerle görüştü. Tarlada çalışan mevsimlik işçiler, Mardin Kızıltepe'den geldiklerini belirterek, yılın 9 ayı günlük bin liraya, sigortasız çalıştıklarını anlattı.

"SANKİ KÖLE PAZARI"

Çömez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Sanki köle pazarı. Yüzlerce işçi sabahın beşinde bir meydanda toplanıyor. Dayıbaşı denen aracılar geliyor ve o günkü ihtiyaca göre içlerinden bazılarını alıp tarım işlerine gönderiyor. İşçilere bin lria ödeniyor, dayıbaşları da 250 lira komisyon alıyor. Fatura yok, bordro yok, SGK yok. Ortada devlet kurumu kalmadığı için, ihtiyacı ya da boşluğu 'ağalık ve sömürü düzeni' dolduruyor. Türkiye Yüzyılıymış" notuyla paylaştığı videoda işçileri dinledikten sonra, şu açıklamada bulundu:

MECLİSE TAŞINACAK

"Burada ciddi bir problem var. Onlar geçici işçi. Yani kalıcı iş imkanları yok. İkincisi burada Kızıltepe'den kalkıp geliyorlar, maalesef sigortaları yok. Maaşlarını bilemiyorlar. Bin lira çok az. Elbette biz bu ülkede bir tek kişinin işsiz kalmasını arzu etmiyoruz. Türkiye'nin her yerinde herkesin iş imkanı bulabilmesini arzu ediyoruz. Ama işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması son derece kıymetli. Onların emeğinin alınterinin karşılığının verilmesi son derece kıymetli ve iş hukukunun iş güvenliğinin tesis edilmesi yanı sıra çalışan işçilerimizin sigortalanması son derece önemli. Bu konuyu meclis gündemine getireceğim.

"BİR DOKUNUP BİN AH İŞİTİYORSUNUZ"

Çiftçiyle konuştuğunuz zaman onlar da tabii işçi maliyetleri çok yüksek olduğu için onların açısından da bu da girdi maliyeti bakımından son derece ciddi bir problem. Aslına bakarsanız neresinden dokunursanız dokunun bir sorun fışkırıyor. Bir dokunup bin ah işitiyorsunuz."