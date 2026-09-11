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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın Aramco tesisleri ile petrol boru hatlarına yönelik kapsamlı bir saldırı düzenlediğini ve Kızıldeniz geçiş hatlarını kontrol altına aldığını belirterek iktidarı sert bir dille uyardı.

Gelişmelerin ardından Suudi Arabistan’ın Türk ve Pakistanlı üst düzey askeri yetkililerle koordinasyon amacıyla Riyad’da bir araya geldiğine ilişkin iddialara değinen Çömez, Meclis onayından geçmediğini belirttiği "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" hatırlandığında Türkiye’nin sıcak bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"SORUMLULUK TÜRKİYE’YE YÜKLENMEMELİ"

Yaptığı açıklamada bölgedeki askeri ve diplomatik duruma dikkat çeken Çömez, Husilerin Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlediği saldırılar sonucunda günlük 5 milyon varillik ham petrol aktarımının durduğunu ve sevkiyatın felç olduğunu aktardı.

TBMM gündemine daha önce getirdikleri uyarılara atıfta bulunarak, Meclis onayı alınmadan imzalandığını ileri sürdüğü anlaşmanın Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafı haline getirme tehlikesi taşıdığını Çömez belirtti.

Reuters kaynaklı haberlere dayanarak Suudi yetkililerin Riyad’da Türk askeri yetkilileriyle görüştüğünü öne süren Çömez, iktidara seslenerek Türkiye'nin bir macera veya başkalarının güvenlik yükünü üstlenme adına hamle yapmaması gerektiğinin altını çizerek, "İktidarı uyarıyoruz; Milletimizin dikkatinden kaçırarak imzaladığınız ve Meclis’ten onay almadığınız Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na dayanarak, Türkiye’yi bir maceraya sürüklemeyin! Türkiye, Araplara jandarmalık, ABD'ye ileri karakolluk yapacak bir ülke değildir, olmamalıdır" dedi.