İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Epstein ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Çömez, ABD’li finansçı ve cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein’in Türkiye’ye 9 kez geldiğini ve bu süreçte yaklaşık 200 milyon dolarlık para transferi gerçekleştirdiğini iddia etti.

Çömez, iddialarını önceki akşam Ekrem Açıkel’in sunduğu 'Vatandaş' programında dile getirdi. Programda özellikle kayıp çocuklar konusuna dikkat çeken Çömez, Türkiye’de bu alandaki verilerin kamuoyundan gizlendiğini savundu.

KAYIP ÇOCUKLAR AÇIKLAMASI: HİÇBİR VERİ YOK

Kayıp çocuklar ile ilgili Meclis’te soru önergesi verdiğini anlatan Çömez, ilgili kurumların kendisini TÜİK’in internet sitesine yönlendirdiğini söyledi. Fakat paylaşılan verilerin eksik olduğunu ifade eden Çömez, şu bilgileri aktardı: "TÜİK, yalnızca 2008 ile 2016 yılları arasındaki kayıp çocuk verilerini paylaşmış. Bu 8 yıllık dönemde kayıp çocuk sayısı 104 bin 531. 2016’dan sonraya dair TÜİK sitesinde hiçbir veri yok."