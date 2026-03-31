Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, 2023 seçim sürecinde yaşanan bir tartışmayı hatırlatarak, aynı noktada vatandaşla yeniden bir araya geldi. Geçmişte yaşanan kırgınlıkların helalleşme ile giderildiğini belirten Yaldır’ın açıklamaları kamuoyunda dikkat çekti.

GEÇMİŞ TARTIŞMA YENİDEN GÜNDEMDE

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, 2023 seçimleri döneminde yaşanan bir diyalogu kamuoyu önünde yeniden gündeme taşıdı. O dönemde bir kahvehane ziyaretinde yaşanan tartışmayı hatırlatan Yaldır, aynı kişiyle tekrar bir araya geldiklerini ve karşılıklı helalleştiklerini ifade etti.

Yaldır, yaşanan süreci aktarırken, o gün kendilerine yönelik ağır ithamlar dile getirildiğini belirtti.

“BİZE AĞIR SÖZLER SÖYLENMİŞTİ”

Ziyaret sırasında konuşan Yaldır, geçmişte yaşananları şu sözlerle anlattı:

“2023 seçimlerinde buraya geldiğimizde, ‘PKK’lılarla beraber olanları buraya almıyoruz’ denmişti. O gün bu meydanda bize çok ağır sözler söylendi, çok yüklenildi. Biz o gün çok kırılmıştık.”

Aynı noktada bugün yeniden bulunduklarını ifade eden Yaldır, yaşanan kırgınlığın giderildiğini belirtti.

“GÖNLÜMÜZÜ ALDI”

Geçmişte yaşanan gerilimin ardından bugün farklı bir tablo olduğunu vurgulayan Yaldır, karşılıklı diyalogla sürecin yumuşadığını dile getirdi.

“Bugün geldiğimiz noktada gönlümüzü aldı. Bizden helallik istendi. Biz de helalleştik.” ifadelerini kullanan Yaldır, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

“ALGI OLUŞTURULDU”

Konuşmasında geçmiş dönemde kamuoyunda oluşturulan algılara da değinen Yaldır, şu ifadeleri kullandı:

“O dönem bize ‘PKK ile berabersiniz, FETÖ ile berabersiniz’ denildi. Bu bir algıydı ve birçok yerde tuttu. Ancak biz hiçbir zaman bu ithamların içinde olmadık.”

Yaldır, bu tür söylemlerin seçim süreçlerinde sıkça kullanıldığını ve toplumda karşılık bulabildiğini ifade etti.

“BİZ TÜRK MİLLETİYLE BERABERİZ”

İYİ Partili Yaldır, partisinin duruşunu net ifadelerle dile getirerek şu açıklamada bulundu:

“Biz Türk milletiyle beraberiz. Türk devletiyle, Türk bayrağıyla, Türk toprağıyla beraberiz. Türk askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla beraberiz. Bizim durduğumuz yer burasıdır.”

Milli değerler vurgusu yapan Yaldır, siyasetin bir noktadan sonra yerini ortak değerlere bırakması gerektiğini söyledi.

“SİYASETİN ÖTESİNDE DEĞERLER VAR”

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Yaldır, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Siyaset bir noktaya kadar vardır. Ondan sonra devlet vardır, bayrak vardır, millet vardır. Bu değerler hepimizin ortak noktasıdır.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerine de atıfta bulunan Yaldır, milliyetçilik kavramının vatan sevgisiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

“MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”

Yaldır, partisinin duruşunun değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz dün de bu milletin düşmanlarına karşı duruyorduk, bugün de aynı noktadayız. Bu mücadeleyi aynı inançla sürdürüyoruz.”

Mecliste bu konuda yalnız kaldıklarını öne süren Yaldır, mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yaldır’ın açıklamaları kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle geçmişte yaşanan bir tartışmanın helalleşme ile sonuçlanması, sosyal medyada da farklı yorumlara neden oldu.

GELECEĞE DAİR MESAJ

Açıklamanın sonunda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, benzer diyalogların toplumsal tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Bu gelişmenin ardından, siyasi aktörler arasındaki söylemlerin ve vatandaşla kurulan iletişimin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.