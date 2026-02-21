CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı konuşmada, ana dil sorununun yalnızca Kürtlerin sorunu olmadığını iddia ederek, “Süryani, Laz, Çerkez, Arap, Rum ve diğer tüm halkların dilleri Türkiye'nin zenginliğidir. Ana dilin kamusal alanda tanınması demokrasinin gerekliliğidir” sözlerini sarf etti.

İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yaptığı açıklamaya sert çıkıştı.

'BÖLÜCÜ KÜRTÇÜLÜK 170 YILLIK YAPAY MİLLET İNŞA ETME PROJESİDİR'

Akalın, Tanrıkulu’na dil birliğinin millet olmanın temel ayırt edici niteliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Tanrıkulu, Türkiye’nin çelik çekirdeğine, yani millet birliğine, doğrudan saldırmaktadır. Cumhuriyet, bir ulus devlettir. Bölücü Kürtçülük ise yaklaşık 170 yıllık bir yapay millet inşa etme projesidir” sözlerini sarf etti.