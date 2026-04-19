İYİ Parti Kurucularından Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İzkitap 7. İzmir Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, GİK Üyesi Av. Ali Topçu, İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ile il ve ilçe yöneticileri katıldı.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Fuarın ikinci gününde gerçekleşen buluşmada, kitapseverler Kuleyin’e yoğun ilgi gösterdi. Programda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin açıklamasında, "Bu anlamlı günümde; Beni yalnız bırakmayan, İl Başkanımız Ülkü Doğan ve İzmir teşkilatımıza sonsuz teşekkürler. Genel Sekreterimiz Osman Ertürk, Milletvekilimiz Hüsmen Kırkpınar ve GİK üyemiz Ali Topçu’ya ve tüm dostlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.