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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, haftalık basın toplantısında TBMM’de kabul edilen düzenlemelerden gazilerin taleplerine, hayat pahalılığından eğitim giderlerine kadar birçok konuda iktidara sert eleştiriler yöneltti. Mısırlıoğlu, “Milletin sesine kulak verilmeden alınan kararların siyasi bedeli sandıkta ödenir” dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’de kabul edilen ve kendisinin “çerçeve yasa” olarak nitelendirdiği düzenlemeyi eleştiren Mısırlıoğlu, hükümetin toplumun geniş kesimlerinin beklenti ve itirazlarını dikkate almadığını savundu. Mısırlıoğlu, Meclis’te yapılan oylamada 467 milletvekilinin “evet” oyu verdiğini hatırlatarak, özellikle iktidar milletvekillerine tepki gösterdi.

“MİLLETİN KARARINI GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ”

Düzenlemenin toplumun yeterince bilgilendirilmediği bir süreçte yasalaştırıldığını ileri süren Mısırlıoğlu, vatandaşların doğrudan iradesini ilgilendiren önemli meselelerde daha geniş bir toplumsal mutabakat aranması gerektiğini söyledi.

Mısırlıoğlu, “Milletin ortak duygularını ve taleplerini yok sayarak siyaset yapılamaz. Milletvekilleri yetkilerini milletten almaktadır. Milletin istemediği bir düzenlemeyi yalnızca Meclis’teki sayısal çoğunluğa dayanarak hayata geçirmenin siyasi sorumluluğu vardır” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin itirazlarının dikkate alınmadığını savunan Mısırlıoğlu, seçmenin yapılanları unutmayacağını ve değerlendirmesini seçim sandığında yapacağını söyledi.

GAZİLER İÇİN ANKARA’DAKİ MÜDAHALEYE TEPKİ

Mısırlıoğlu’nun gündemindeki bir diğer konu Ankara Güvenpark’ta hak talebinde bulunan gaziler ve şehit yakınlarının yaşadığı olaylar oldu. Gazilere yönelik müdahaleyi eleştiren Mısırlıoğlu, terörle mücadelede görev yapan askerler arasında rütbeye göre ayrım yapılamayacağını savundu.

“Vatan savunması yapılırken rütbe ayrımı yoksa gazilik haklarında da ayrım olmamalıdır” diyen Mısırlıoğlu, er ve erbaş olarak terörle mücadeleye katılan gazilerin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısırlıoğlu, “Devlet, gazisini polisle karşı karşıya getiren değil, onun talebini dinleyen tarafta olmalıdır. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin hak ettikleri sosyal ve yasal haklar eksiksiz teslim edilmelidir” dedi.

“VATANDAŞ GEÇİNEMİYOR”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İYİ Partili Mısırlıoğlu, hayat pahalılığı, akaryakıt fiyatları, kira giderleri ve temel tüketim ürünlerindeki artış üzerinden ekonomi yönetimini eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarını hedef alan Mısırlıoğlu, hükümet tarafından açıklanan ekonomik göstergelerle vatandaşın günlük yaşamda karşılaştığı tablo arasında ciddi fark bulunduğunu öne sürdü.

Özellikle çiftçi, esnaf, emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerinin artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını savunan Mısırlıoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkilediğini söyledi.

“Rakamları sadece Ankara’daki masalarda değerlendirmeyin. Anadolu’ya gelin, çiftçinin tarlasına, esnafın dükkânına, emeklinin evine girin” diyen Mısırlıoğlu, ekonomi yönetimine saha çağrısında bulundu.

“MUTLULUK İSTATİSTİKLE DEĞİL, SOKAKTA ÖLÇÜLÜR”

Afyonkarahisar’ın zaman zaman “Türkiye’nin mutlu şehirlerinden biri” şeklinde gündeme getirilmesini de eleştiren Mısırlıoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların bu tanımlamalarda kendisini bulamadığını savundu.

Gençlerin evlilik ve konut maliyetleri nedeniyle gelecek planı yapmakta zorlandığını, emeklilerin temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ve üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini ifade etti.

Mısırlıoğlu, “Bir şehrin mutluluğu yalnızca istatistiklerle ölçülemez. Esnafa, çiftçiye, emekliye, öğrenciye sorun. Gerçek tabloyu sokakta görürsünüz” değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİM MASRAFLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin karşı karşıya kaldığı harcamaları da gündeme taşıyan Mısırlıoğlu; kırtasiye, okul forması, servis, beslenme ve diğer okul giderlerinin aile bütçelerini zorladığını söyledi.

Devlet okullarında çeşitli gerekçelerle velilerden ücret talep edildiği yönündeki şikâyetlerin araştırılması gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Mısırlıoğlu, “Anayasal olarak ücretsiz olması gereken eğitim, velinin karşısına her geçen gün yeni bir masraf kalemi çıkaran bir yapıya dönüşmemelidir. Eğitimde fırsat eşitliği dar gelirli ailelerin çocukları için de güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNUNU GÜNDEME TAŞIDI

Üniversite öğrencilerinin artan barınma ve yaşam giderlerine de dikkat çeken İYİ Parti İl Başkanı, özellikle kiraların öğrencilerin bütçesini zorladığını söyledi.

Afyonkarahisar’daki Erenler bölgesini örnek gösteren Mısırlıoğlu, üniversite öğrencilerinin kira, ulaşım, beslenme ve eğitim materyali giderlerinde ciddi artışlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yerel yönetimlerin ve üniversite yönetimlerinin öğrenciler için daha fazla barınma imkânı oluşturması gerektiğini dile getirdi.

“YARIM KALAN KAMU YATIRIMLARI TAMAMLANSIN”

Mısırlıoğlu, konuşmasının yerel gündeme ilişkin bölümünde ise Afyonkarahisar’da uzun süredir tamamlanamadığını söylediği bazı kamu yatırımlarını gündeme taşıdı.

Cirit Kayalığı Millet Bahçesi ve geçmişte gündeme getirilen ulaşım projelerini örnek veren Mısırlıoğlu, geciken yatırımlar nedeniyle kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığını savundu.

Kurumlar arasındaki yetki ve mülkiyet sorunlarının vatandaşın mağduriyetine dönüşmemesi gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, projelerin ya hızla tamamlanmasını ya da kamuoyuna açık biçimde hangi aşamada olduklarının açıklanmasını istedi.

KOCATEPE İÇİN GENÇLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM ÇAĞRISI

26-30 Ağustos Zafer Haftası öncesinde Kocatepe’ye ilişkin de çağrıda bulunan Mısırlıoğlu, Büyük Taarruz’un başladığı toprakların genç kuşaklara daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

Zafer Haftası etkinliklerinin yalnızca protokol törenleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Mısırlıoğlu, belediyeler ve kamu kurumlarının özellikle gençler ve çocuklar için Kocatepe ile şehitliklere ücretsiz ulaşım imkânı sağlamasını önerdi.

“Kocatepe yalnızca Afyonkarahisar’ın değil, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir” diyen Mısırlıoğlu, tarih bilincinin genç nesillere aktarılmasının millî bir sorumluluk olduğunu belirtti.

TERMAL TURİZM İÇİN DENETİM MERKEZİ ÖNERİSİ

Afyonkarahisar’ın termal turizm potansiyeline değinen Mısırlıoğlu, bazı tesislerle ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetlerin şehrin turizm imajına zarar verebileceğini ifade etti.

Valilik, belediye ve meslek kuruluşlarının ortak çalışmasıyla bir kalite ve denetim mekanizması kurulmasını öneren Mısırlıoğlu, termal tesislerin, günlük kiralık işletmelerin ve turizm sektöründe hizmet veren noktaların belirli standartlara göre düzenli olarak kontrol edilmesini istedi.

BAŞHEKİM DEĞİŞİKLİĞİNE “LİYAKAT” ELEŞTİRİSİ

Mısırlıoğlu, Afyonkarahisar’daki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan yönetim değişikliğine de değindi. Başhekimin görevden alınmasının gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, kararın siyasi nedenlerle alındığını öne sürdü.

Sağlık kurumlarında siyasi değerlendirmeler yerine liyakat ve hizmet başarısının esas alınması gerektiğini söyleyen Mısırlıoğlu, “Hastaneler siyasi kadrolaşma alanı değildir. Görev değişiklikleri objektif kriterlerle ve kamu yararı gözetilerek yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENEN 33 TARIM İŞÇİSİ İÇİN AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Mısırlıoğlu ayrıca Afyonkarahisar’da bir serada 33 tarım işçisinin tarım ilacından etkilendiği belirtilen olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Mısırlıoğlu, olayda aşırı ilaçlama yapıldığı yönündeki iddiaların ilgili kurumlar tarafından araştırılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.