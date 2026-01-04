YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ (Özel Haber)

TBMM’de kurulan Milli Birlik ve Kardeşlik Komisyonu’nda bulunan siyasi partiler geçtiğimiz günlerde hazırladıkları raporlarını komisyona sundu. Özelikle DEM Parti’nin raporuna ilişkin eleştiriler sürerken, komisyon çalışmalarına üye vermeyerek katılmayan İYİ Parti, sunulan raporlara ve komisyon çalışmalarına tepki göstermeye, neden komisyona katılmadıkları anlatma devam ediyor.

Komisyon çalışmalarının sonucunun millet ve devlet açısından hiç iç açıcı olmadığını kaydeden İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, şunları ifade etti:

“ İYİ Parti olarak TBMM’de kurulan komisyonda yer almadık. Komisyonda yer almamamızın nedenlerini ise kamuoyuyla birçok kez paylaştık. Dolayasıyla komisyon çalışmalarını dışarıdan izlesek de geldiği nokta bizim katılmama nedenlerimizi ortaya koydu. Komisyonda bulunan partiler geçtiğimiz günlerde komisyona yönelik raporlarını sundu. Biz de bu raporları okuduk. Elbette siyasi partilerin kendi çerçevelerinde raporlarda farklılıklar var. Yaklaşımlarının birbirlerinden farklı olduğunu raporlar ortaya koydu. DEM Parti’nin raporunda ortaya konan yaklaşımı ise çok daha farklı. DEM Parti yepyeni bir siyasal sistem, hatta yepyeni bir rejim istiyor. Her şeyden önce ulus devlet yapısını değiştirmeyi öngörüyor. Şiddeti normalleştiren bir dil kullanıyor adeta. Öte yandan ise şiddeti kınamadığı gibi kutsama söz konusu olduğunu görüyoruz içerikte. Bu komisyonun çalışmalarından sonuç çıkar. Ancak burada bir ikilem dikkatimizi çekiyor, komisyon çalışmalarının neticelenmesi ayrı kayıp, neticelenmemesi ayrı bir kayıp olarak milletimizin ve devletimizin karşına çıkabilir. Sonuç olarak bu ikileme baktığımızda sonucun hiç de iç açıcı olmadığını şimdiden söylemek sürpriz olmayacaktır.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise 14 ay önce başlatılan sözde sürecin istenildiği gibi seyretmediğini belirterek, “14 ay önce terörist başının Meclis’e davet edilmesiyle başlayan bir süreç var. O gün ne denmişti? ‘Gelsin konuşsun, terör örgütü PKK kayıtsız şartsız silah bıraksın.’ Peki, PKK silah bıraktı mı? Hayır, sadece 30 terörist bir mağaradan çıktı, Irak pazarlarında 10 dolara satılan silahları bir seremoniyle sözde yaktı ve tekrar mağaralarına geri döndü. Sonra ne oldu? Aynı terör örgütü bu kez Kandil eteklerinde sözde bir basın toplantısı düzenledi. Yine 30 terörist, bu kez ABD ordusunun kullandığı M-16 otomatik silahlarla, Kanas suikast silahlarıyla poz verdi, meydan okudu. Kayıtsız şartsız denilen süreç, önce bir al-ver mekanizmasına, ardından açık bir pazarlığa dönüştü” diye konuştu.

Terör örgütünün sözde düzenlediği kongrede Sevr Antlaşması’nı hayata geçirmek istediğini kaydeden Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lozan Antlaşması’na karşı kurulduklarını, Türkiye’nin Kürtleri sürgüne gönderdiğini, Kürtlere soykırım uyguladığını ve uluslararası camianın Türkiye’ye karşı harekete geçmesi gerektiğini ilan ettiler. Bu açıklamalara iktidar cenahından tek bir karşılık dahi gelmedi. Bir süre sonra PKK’nın siyasi uzantısı niteliğindeki parti temsilcileri, ‘100 yıllık parantezi kapatmak’ istediklerini söylemeye başladılar. Yani Lozan Antlaşması’na son vermek, Cumhuriyet dönemini noktalamak istediklerini açıkça dile getirdiler.”

Bölücülerin açıkça 9 bin teröristin salıverilmesinin ve istihdam edilmesinin ardından TBMM’de milletvekili olmalarının istenmesinin de anlaşılır olmadığını ifade eden Turhan Çömez, “En önemli talep ise terörist başının umut hakkından yararlanması, serbest bırakılması ve İmralı’da bir konuta, daha doğru ifadeyle bir saraycığa yerleştirilerek buradan örgütünü ve siyasi uzantısını yönetmesiydi. Kayıtsız şartsız silah bıraksın denilen noktada gelinen tablo buydu” dedi.

Suriye’de PKK/SDG’nin 10 Mart mutabakatına da uymadığını vurgulayan Çömez, bu sürecin küresel güçlerin Orta Doğu ve Türkiye için uyguladıkları projelerin bir parçası olduğunu belirterek, devlet ile terör örgütünün masaya oturtularak eşitlenmesinin TBMM üyelerinin terörist başının ayağına gitmesinin kabul edilemez olduğunu da belirtti. Çömez, ayrıca, ihanetin bu süreci eleştirmek değil, bu sürece payanda olmak anlamına geldiğini de vurguladı. Toplumdan destek bulamayan sürecin Diyarbakır ve Mardin gibi bölge kentlerinde de istenilen etkiyi bırakmadığını yerinde gördüklerini söyleyen Çömez, AKP’nin bindirilmiş kıtalarıyla nasıl bir plan yapacağının ise önümüzdeki günlerde anlaşılabileceğini ifade etti. Çömez, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen DEM Parti Diyarbakır mitinginin iptal gerekçesinin asıl nedeninin ise tüm bunlar olduğunu kaydetti.