"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında hazırlanacağı iddia edilen yasa tasarısının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a götürüleceği yönündeki iddiaları "rezalet" olarak nitelendiren Kavuncu, iktidarı "ölüm sessizliğine" yatmakla suçladı.

"İMRALI’DAN İCAZET ALMAK UTANILACAK BİR DURUMDUR"

Gündemdeki yasa tasarısı iddialarına değinen İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, kanun tekliflerinin hazırlanış süreçlerinin anayasal olarak belli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'ye bir kanun teklifi gelmeden önce İmralı’da terör örgütü elebaşının icazetinden geçiyorsa bu utanılacak bir durumdur. Bir terör örgütü elebaşının onayına, icazetine ya da görüşüne sunulacak hiçbir kanun teklifinin meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla bizim nezdimizde yok hükmündedir."

Süreç karşısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti kurmaylarının sessiz kaldığını belirten Kavuncu, "AK Parti kanadı bu konuyla ilgili adeta ölüm sessizliğine yatmış durumda. Hem partinin yetkilileri hem de Cumhurbaşkanı sessizliğini muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

"HUKUK YOKSA KAOS VARDIR, KAOS DA GÜN GELİR İKTİDARI VURUR"

Geçtiğimiz hafta sonu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Ali Sukas’ı ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eski dosyaları açmasını bir "PR çabası" olarak yorumladı. Kavuncu, "Samimiyetinizi göstermek istiyorsanız hem Tayfun Kahraman’la hem de Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın. Hukuk yoksa huzur da yoktur. Devletin hukuku kaybolursa herkes kendi hukukunu yaratmaya çalışır ve bu kaos gün gelir iktidarı vurur" dedi.

"VİZE MAĞDURİYETİNDEN BİRİLERİ SERVET ELDE EDİYOR"

Vatandaşların vize alırken yaşadığı randevu krizlerine ve ortaya atılan bot yazılım iddialarına değinen Kavuncu, vize pazarında büyük vurgunlar yapıldığını iddia etti:

Aracı Şirketler ve Vurgun: "Vize randevu süreçleriyle ilgili büyük bir pazar yaratıldığı ve milyarlarca liralık talan yapıldığı iddia ediliyor. Ticaret Bakanlığı yeni soruşturma başlatmış; bugüne kadar neredeydiniz?

Reddedilen başvuruların Türk vatandaşlarına toplam maliyetinin 27 milyar liraya ulaştığı söyleniyor. İlk iş olarak haberlere erişim engeli getirildi. Şaşırdık mı? Hayır.

Vize başvurularında o kadar detaylı kişisel bilgi veriliyor ki. Bu irade, 15 yaşındaki çocuklara veri çaldırıp sosyal medyaya kimlikle girilmesini isteyen bir irade. Bunlara ne anlatılabilir?"

"BAKAN ŞİMŞEK’İN ÇAĞRISI KAPİTÜLASYONLARDAN FARKSIZ"

Ekonomideki gelişmeleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılara yönelik vergi muafiyeti vaatlerini eleştiren Kavuncu, iktidarın yabancı yatırımcı peşinde "ısrarcı satıcılar" gibi koştuğunu savunarak şunları söyledi:

"Sayın Şimşek, yabancı yatırımcılara 'Servetinizi getirin, %100 vergi muafiyetiniz olacak' diyor. Kendi vatandaşını vergilendirmek için her alanda cezalandırırken, yabancıya gösterilen bu ilginin kapitülasyonlardan ne farkı var? Sayın Bakan 'Kişi başına düşen gelir 50 bin dolarlık alım gücü getiriyor' diyor. Allah aşkına, Türkiye'de 50 bin doları bir arada gören kaç kişi var? Enflasyonu engelleyemediniz çünkü kamuda tasarruf getirecek hiçbir adım atmadınız. Milleti yoksullaştırdınız."

"MİLLET SANDIKTA NE KADAR DERİN OLDUĞUNU GÖSTERECEK"

"Derin devlet" tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, iktidarın yapay gündemlerle milleti sindiremeyeceğini belirterek, "İktidar bu gidişatın sonunda derin milletin tepkisiyle karşılaşacak. Derin millet sandıkta ne kadar derin olduğunu gösterecek. Bir terör hükümlüsünü bu millete kanaat önderi diye yutturamazsınız. Milletimizin sinir uçlarına dokunmayın" uyarısında bulundu.

HAYATİ YAZICI'NIN "YENİ ANAYASA" AÇIKLAMASINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yeni anayasanın referanduma götürüleceği yönündeki açıklamalarını da "millet iradesine saygısızlık" olarak değerlendiren Kavuncu, "Henüz TBMM’de bu değişikliği referanduma götürecek sayıyı yakalayıp yakalayamayacağınız belli değilken 'Biz bunu dizayn ediyoruz' demek kapalı kapılar ardında bir şeylerin döndüğünü gösterir. Bu açıklama talihsiz ve saygısızlıktır" diyerek sözlerini noktaladı.