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İYİ Parti Grup Başkanvekili M. Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada tarım sektörünün yapısal sorunlarını gündeme taşıdı. Türk tarımının uzun yıllardır aynı problemlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kavuncu, iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

"30 YILDIR AYNI SORUNLAR KONUŞULUYOR"

Tarım alanındaki temel sorunların yıllardır değişmediğini ifade eden Kavuncu, bunların parçalı arazi yapısı, üretim planlamasındaki eksiklikler ve üretici birlikleri ile kooperatiflerin pazarlama konusundaki yetersizlikleri olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde öğrenci olduğu 1996 yılında da aynı başlıkların tartışıldığını belirten Kavuncu, "30 yıl önce konuştuğumuz sorunları bugün de konuşuyoruz. Bunun 24 yılı mevcut iktidarın dönemine denk geliyor" diyerek hükümeti eleştirdi.

"TARIMDA İKİ KRİTİK 58"

Tarım sektöründeki yapısal sorunlara dikkat çeken Kavuncu, Türkiye'de ortalama tarım arazisi büyüklüğünün 58 dekar olduğunu, çiftçilerin yaş ortalamasının da 58'e yükseldiğini söyledi.

Genç nüfusun tarımdan uzaklaştığını vurgulayan Kavuncu, yaşlanan üretici profili ve küçük ölçekli tarım işletmelerinin sektörün geleceği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.