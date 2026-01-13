Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



İYİ Parti Rize İl Başkan Yardımcısı Ali Kalyoncu, ÇAYKUR’a yönelik siyasi müdahalelere sert tepki gösterdi. ÇAYKUR’un bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, kurumun herhangi bir partinin ya da siyasi iktidarın tasarruf alanı olmadığını vurguladı.



Kalyoncu yaptığı açıklamada, ÇAYKUR’un binlerce işçinin emeğiyle ayakta duran, yüz binlerce çay üreticisinin geçim kaynağı olan stratejik bir kamu kurumu olduğunu belirterek, “ÇAYKUR’un geleceği siyasi hesaplara, seçim takvimlerine ya da talimatla verilen kararlara teslim edilemez” dedi.



“SİYASİ BASKILAR EN BAŞTA EMEKÇİYİ HEDEF ALIYOR”



ÇAYKUR üzerinde kurulan siyasi baskıların yalnızca kurumu değil, doğrudan emekçileri hedef aldığını ifade eden Kalyoncu, işçilerin güvencesinin, alın terinin karşılığının ve sendikal hakların her geçen gün daha fazla zedelendiğini söyledi. KİT’lerin asli amacının kâr değil kamu yararı olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, “ÇAYKUR’u ticari bir şirket gibi, hatta bir siyasi aparat gibi yönetmek; işçiyi güvencesizliğe, üreticiyi yoksulluğa, kurumu ise çöküşe sürükler” ifadelerini kullandı.



“SENDİKAL HAKLAR ANAYASAL GÜVENCEDİR”



Sendikaların emeğin örgütlü gücü olduğunu vurgulayan Kalyoncu, ÇAYKUR işçisinin sendikal mücadelesinin yalnızca ücret değil, adalet ve insanca çalışma koşulları mücadelesi olduğunu belirtti. Siyasi iktidarların sendikalar üzerinde baskı kurma ya da yandaşlaştırma çabalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kalyoncu, “ÇAYKUR işçisinin hangi sendikada örgütleneceğine siyasiler değil, işçilerin kendisi karar verir. Bu anayasal bir haktır ve tartışmaya kapalıdır” dedi.



“YANLIŞ KARARLARIN BEDELİNİ EMEKÇİ ÖDÜYOR”



ÇAYKUR’da alınan her yanlış kararın vardiyalarda çalışan işçiden mevsimlik emekçiye, kadrolu çalışandan üreticiye kadar herkesin hayatını doğrudan etkilediğini belirten Kalyoncu, alım politikalarından istihdam planlamasına, özelleştirme tartışmalarından taşeronlaştırmaya kadar her adımın emek cephesinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



“ÇAYKUR SATILIK DEĞİLDİR”



Açıklamasının sonunda ÇAYKUR’un siyaset üstü bir kamu kurumu olduğunu vurgulayan Kalyoncu, yönetimin talimatla değil liyakatle yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İşçiler tehdit edilerek, sendikalar baskılanarak ÇAYKUR yönetilemez. Emekçinin söz sahibi olmadığı bir ÇAYKUR, halkın ÇAYKUR’u olmaktan çıkar. ÇAYKUR işçisi yalnız değildir. Sendikal mücadele meşrudur, haklıdır. ÇAYKUR satılık değildir, susturulamaz ve siyasetin oyuncağı yapılamaz.”