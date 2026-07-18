Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, hükümetin ekonomi politikalarını ve kişi başına düşen milli gelir açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın "Zengin ülkelerden biri olduk, kişi başı gelirimiz 18 bin dolara ulaştı" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Dalgın, halkın büyük çoğunluğunun bu zenginlikten pay alamadığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Türkiye'deki gelir adaletsizliğine dikkat çeken Dalgın, vatandaşın en çok sorduğu sorunun "Bu 18 bin dolar nerede?" olduğunu ifade etti.

'10 KİŞİDEN 7'Sİ ORTALAMANIN ALTINDA KAZANIYOR'

Türkiye’deki ekonomik büyümenin tabana yayılmadığını ve kağıt üzerindeki verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen İYİ Partili Dalgın, "Vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: Bu para nerede? Ben hemen cevaplayayım; bu para, vatandaşımızın yüzde 70'ini ilgilendirmiyor. Çünkü Türkiye’de her 10 kişiden 7’si, ilan edilen bu ortalama milli gelirin çok altında bir kazanca sahip. Ortalama rakamlar bir şekilde şişiyor ama halkın büyük bir kısmı bu seviyenin altında yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

81 İLİN SADECE 13’Ü ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Ekonomik uçurumun sadece bireyler arasında değil, şehirler arasında da derinleştiğini belirten Dalgın, dikkat çeken istatistikler paylaştı. Türkiye'de üretilen zenginliğin belirli merkezlerde toplandığını ifade eden Dalgın, "Türkiye’de sadece 13 vilayetimiz genel ortalamanın üzerinde bir milli gelire sahipken, 68 vilayetimiz bu ortalamanın altında kalıyor. Yani zenginliğin toplandığı dar bir kesim ve coğrafya var; geri kalan geniş bir kitle ise bu zenginliğin tamamen uzağında" dedi.

Türkiye'nin gelir dağılımındaki uç noktaları uluslararası verilerle de kıyaslayan Dalgın, uç zenginlik ve uç fakirlik makası ele alındığında Türkiye'nin Çin ve hatta Hindistan gibi ülkelerin bile gerisinde bir tablo sergilediğini aktardı.

'ÇÖZÜM: ORTA DİREĞİ BÜYÜTMEK'

Ekonomik krizden ve adil olmayan gelir dağılımından çıkış yolunu da tarif eden Burak Dalgın, Türkiye'nin yeniden güçlü bir "orta sınıf" inşa etmesi gerektiğini savundu. Çözüm önerilerini sıralayan Dalgın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Peki çözüm ne? Türkiye’nin çimentosu olan orta direği yeniden büyütmek ve geliştirmek. Bunu yeri geldiğinde gelir vergisi dilimlerini vatandaş lehine güncelleyerek, yeri geldiğinde eğitim ve sağlığın önündeki engelleri kaldırarak yapacağız. Ama en önemlisi; girişimcimizin prangalarını çözeceğiz, ülkeye güvenli yatırımı çekip yeni istihdam alanları yaratacağız. Türkiye’nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sağlamasının tek yolu orta direkten geçer. Bunu hep beraber başaracağız."