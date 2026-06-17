Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, düzenlediği basın toplantısında Ordu'nun güncel sorunları ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden yerel yönetim uygulamalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Titiz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışını, iştirak şirketlerini ve son dönemde alınan bazı kararları sert sözlerle eleştirdi. Titiz, son dönemde kamuoyunda öne çıkan AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ve İbrahim Ufuk Kaynak'ın açıklamalarını da eleştirerek dikkat çeken mesajlar verdi.

"MADENE SAHİP ÇIKTIĞINIZ KADAR FINDIĞA SAHİP ÇIKMADINIZ"

Milletvekillerinin maden şirketlerinin savunuculuğunu yaptığını ifade eden İYI Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, fındık üreticisinin kaderine terk edildiğini söyledi. Babasının "Atatürk Ordu’ya gelmedi" dediğini söyleyen eden milletvekilinin şimdi de "Benim arazim olsa madenciliğe veririm" şeklinde açıklamalar yaptığını belirten Titiz, madene gösterilen hassasiyetin fındığa gösterilmediğini vurguladı.

Ordulunun fındık olmadan geçinemediğini, geçmişte 300-350 liralardan işlem gören fındığın bugün 160 liraya kadar gerilediğini ifade eden Titiz, vekillerin madeni konuştukları kadar fındığı konuşmaları halinde bu mağduriyetin yaşanmayacağını dile getirdi. Aynı milletvekilinin "Ordunun dereleri zaten kirli, madencilikle mi kirlenecek" şeklindeki sözlerine de sert çıkan Titiz, Ordu’nun dereleriyle nam salmış bir şehir olduğunu, eğer bir kirlilik varsa bunun mevcut yönetimin ayıbı olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin samimiyetsiz davrandığını savunan Titiz, kendileri sahada madenin zararlarını anlatırken vekillerin Ankara ve İstanbul'da maden şirketleriyle toplantılar yaptığını ileri sürdü. Titiz, ancak mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktıktan sonra milletvekillerinin "Biz de madene karşıyız" diyerek ortaya çıktığını belirterek, "Yürütme durdurma kararından önce neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.

ÜNYE VE FATSA’DAKİ BENTONİT KONUSU: "BU ŞİRKET SAHİPLERİYLE ÇAY İÇTİNİZ Mİ?"

Diğer milletvekilinin "Bentonit getirisi fındıkla kıyaslanamaz" şeklindeki açıklamalarına da değinen Fatih Titiz, bentonit madeninin sadece 5 tane firmaya para kazandıracağını, oysa fındığın tüm Ordu halkının temel geçim kaynağı olduğunu hatırlattı. Fatsa’da bentonit işinden zarar eden bir firmanın, Türkiye'nin önde gelen büyük bir şirketi tarafından 20 milyon dolar gibi fahiş bir rakama satın alındığını açıklayan Titiz, aynı büyük şirketin son ihalede Ünye’de 41 mahalleyi ilgilendiren maden ihalesini de aldığını ifşa etti. İktidar milletvekillerine seslenen

Titiz, "Bu gelişmelerden haberiniz var mı? Bu firma sahipleriyle tanışıyor musunuz, oturup çay içtiniz mi?" diyerek şaibeli ilişkilere dikkat çekti.

"ENVER YILMAZ’IN YAPTIĞI SAHİLDE YÜRÜYÜP ONU ELEŞTİRİYORSUNUZ"

AK Parti milletvekillerinin Ordu’ya geldiklerinde önceden çalışılmış programlar üzerinden kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYI Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz’ı hedef aldıklarını belirten Fatih Titiz, bunun sebebinin Enver Yılmaz’ın şehirdeki güçlü karşılığı ve bıraktığı izler olduğunu ifade etti. "Tarlada izi olmayanların harmanda gözü olmasın derler; bunların harmanda gözü var ama tarlada izi yok" diyen Titiz, Enver Yılmaz için "alavere dalavere ile geldi" diyen milletvekiline, "Enver Bey o dönem AK Parti’nin vekili ve belediye başkanıydı. O zaman siz de mi kontenjanla, alavereyle geldiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.

Milletvekillerinin Enver Yılmaz dönemini "başarısızlık" olarak nitelendirmesini trajikomik bulduğunu söyleyen Titiz, vekillerin açıklama yaptığı ve üzerinde yürüdüğü sahil hattının, Rıhtım’dan Durugöl’deki tesislere kadar Enver Yılmaz tarafından inşa edildiğini hatırlattı. Yılmaz döneminde yapılan 3 adet mavi bayraklı plajın bugün yok edildiğini ve denizin temizliğini kaybettiğini belirten Titiz; Fidangör Caddesi’nin kapatılması, Köprübaşı Meydanı’ndaki cephe giydirmeleri, Fatsa Meydanı ve Ulubey Meydanı gibi vizyon projelerin hala ayakta olduğunu söyleyerek iktidar temsilcilerinin bu başarıya gölge düşüremeyeceğini söyledi.

“UTANMA DUYGUN OLSA MİLLETVEKİLİ OLMAZDIN”

İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Enver Yılmaz hakkında "Utanması olsa sokağa çıkmaz" sözlerine de ateş püsküren İYI Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz,"Bu cümleyi aynen size iade ediyorum. Eğer sizde utanma duygusu olsaydı, geçmişte kimlerin önünde el pençe divan durup fotoğraf çektirdiğinizi ve bugün o sayede milletvekili koltuğuna oturduğunuzu bu millet gayet iyi bildiği halde, sokağa çıkıp o koltuklarda oturmaya devam etmezdiniz. Enver Bey'i artık ağzınıza almayın, algı siyasetini bırakıp Ordu'ya hizmet edin" ifadelerini kullandı.

"LİYAKATSİZ YÖNETİCİLERLE YÖNETİLEN BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sekiz yıldır aynı yönetim anlayışıyla idare edildiğini belirten Titiz, belediyede yaşanan üst düzey yönetici değişikliklerini eleştirdi.

Titiz, "Biliyorsunuz ki Büyükşehir sekiz yıldır şu andaki başkanımız tarafından yönetilmekte, ikinci dönemini kendisi yaşamakta ve bu süreç zarfında üzülerek belirtmek istiyorum ki gerçekten çok kötü bir şekilde liyakatsiz yöneticilerle yönetilmektedir. Bunu nereden görüyoruz? Bunu şuradan görüyoruz: Sekiz yıllık dönemde dört tane genel sekreter değiştirmiş, yüze yakın daire başkanlığı değiştirmiş, yüz elliye yakın özellikle müdür değiştiren bir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz. Yani bu şu demek oluyor; bir türlü yönetim düzeni oluşturamamış, bir türlü süreklilik sağlayamamış, liyakatli yöneticiyi bulamamış bir Büyükşehir Belediyesi'nden söz ediyoruz" dedi.

Bu şekilde bir yönetim anlayışıyla başarılı hizmet üretilemeyeceğini söyleyen Titiz, belediyede kurumsal istikrarın sağlanamadığını ileri sürdü.

"HİZMET YOK, ALGI VAR"

Son dönemde belediyenin hizmetten çok algı yönetimi yaptığını söyleyen Titiz, kent genelindeki reklam çalışmaları üzerinden eleştirilerde bulundu.

Titiz, "Çok büyük bir algı siyaseti yapılıyor, çok büyük bir algı yönetimi yapılıyor. Hizmet yok, algı var diyorum. Bunu neden söylüyorum? Son dönemde özellikle görüyorsunuz ki bütün reklam tabelalarında, arada boşluk bırakmadan bütün direklerde, bütün totemlerde, bütün her yerde biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın fotoğraflarını görüyoruz. Çok büyük bir algı. İki bin altı yüz kilometre yol. Şu kadar, bu kadar" ifadelerini kullandı.

İlçelerde vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde farklı bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Titiz, "Ben bütün ilçeleri geziyorum. Bütün vatandaşlarla yaptığımız sohbette şunu duyuyoruz; 'Enver Yılmaz'dan sonra bu şehre yol yapılmadı, bu ilçede yolun devamı gelmedi, Enver Yılmaz'ın yaptığı yolun yaması yapılmadı, V kanallarının içi şu anda doldu, temizlenmiyor ya da V kanalları yapılamadı.' Madem bu yolları yaptınız, madem yapıldı, biz gittiğimiz ilçelerde neden görmüyoruz, neden yapıldığına şahit olmuyoruz?" dedi.

“ORDU’DA YEŞİL ALANLARA İMARA AÇILIYOR”

Basın toplantısında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir imar değişikliğini de gündeme taşıyan Titiz, yeşil alan olarak görünen bir bölümün imara açıldığını söyledi.

Titiz, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 56 dönümlük bir yeşil alanın içinde 12 dönümlük bir alan imara açıldı. Değerli basın mensupları, bu alan geçmiş tarihte yeşil alandır. Enver Bey döneminde de yeşil alandı. Ondan sonra kendi yaptıkları imarda da yeşil alandı. 2023 yılında bu yeşil alan satın alınıyor ve daha sonra bu yeşil alan bir şekilde imara açılıyor. Hastane ile hiçbir alakası yok. Hastane yoluyla hiçbir alakası yok. Burası ticari konut olarak son mecliste imara açıldı" dedi.

Müteahhitlik sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle konunun ekonomik boyutunu bildiğini ifade eden Titiz, söz konusu alanın imara açılmasıyla büyük bir değer artışı yaşandığını söyledi.

Titiz, "Bu kişi burayı yeşil alan olarak aldı. 12 dönümlük yerde şu anda 120 metrekarelik yaklaşık 210 tane daire çıkan bir yer oldu. Bu yeşil alan açılırken kimlere neler verildi, açıklanmasını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHİL KAFELERİ VE DOĞRUDAN TEMİN ELEŞTİRİSİ

Sahil bölgelerindeki işletmelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Titiz, belediyenin bazı işletmelere ayrıcalık tanıdığını söyledi.

Titiz, "Eğer gerçekten sahilleri halka açacaksak, eğer gerçekten sahillerimiz halkın kullanımında olacaksa kendi tarafınızda olan kişilere verdiğiniz kafeleri, diğer vatandaşlardan, diğer esnaf arkadaşlardan aldığınız gibi iştirak şirketlerine almıyorsunuz. Çünkü görüyoruz ki kendi arkadaşlarınıza verdiğiniz kafelerde yıllık kesilen faturalar çok büyük rakamlar. Hangi kafeden bahsettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Geçen yıl doğrudan teminle kesilen fatura 5 milyon TL. Bir tane kafe" dedi.

Belediyenin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtmesine rağmen yüksek tutarlı doğrudan temin harcamaları yaptığını ileri süren Titiz, bazı örnekler verdi.

"Ramazan ayında, geçen yılın Ramazan ayında yaklaşık 1 milyon TL'lik çilek almış bizim Büyükşehir Belediyemiz. Yaklaşık 1 milyon TL doğrudan teminle. Diğer tarafta baktığımızda bir milyon TL'lik kestane almış."

"20 MİLYON LİRALIK YEMEK VE ORGANİZASYON HARCAMALARI VAR"

Belediye iştirakleri üzerinden yapılan bazı harcamaları da eleştiren Titiz,

"İştirak şirketinin, yani belediyenin şirketinin yemek hizmeti varken ilk dört ayda 20 milyon liralık bir yemek alım bedelleri doğrudan temin. Bir bilişim şirketi, özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bilişim şirketinin sahibi zaten kendi partilerinde geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birisi. Tören organizasyonu adı altında 20 milyon lira ödeme etmiş" açıklamasında bulundu.

Bu harcamaların kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığını gösterdiğini savunan Titiz, belediyenin mali yapısının giderek bozulduğunu ifade.

"İŞTİRAK ŞİRKETLERİ ORDU'YA YÜK OLUYOR"

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketlerinin sürekli borçlandığını öne süren Titiz, bu borçların belediye bütçesi ve kamu taşınmazları üzerinden karşılandığını söyledi.

Titiz, "İştirak şirketlerimiz doğru yönetilmiyor. İştirak şirketlerimiz borçlanıyor. Borçlanması sonucunda iştirak şirketlerinin sigorta ve vergi borçları karşılığında maalesef Ordu Büyükşehir Belediyemiz para aktarımı yapıyor ya da Ordu'da yaşayan vatandaşlarımızın arsaları bu borçlar ödenmek için ya devlet kurumlarına veriliyor ya da satışa çıkarılıyor" dedi.

Zarar eden iştirak şirketlerinin kapatılması gerektiğini savunan Titiz, bunun Ordu'nun geleceği açısından doğru bir adım olacağını ifade etti.

ORKENT İÇİN ÖZEL DENETİM TALEBİ

Titiz, belediyenin iştirak şirketlerinden ORKENT'in özel olarak denetlenmesini talep ettiğini de açıkladı.

Melet Park Projesi'nin yıllardır tamamlanamadığını belirten Titiz, "Şehrin imarsızlık döneminde hiçbir müteahhit Altınordu'da imar yapamazken bir Melet Park projesi başladı ve şu anda beşinci yılını doldurmaya doğru yol alıyor. Beş yıldır bitmeyen bir proje. O gün sekiz yüz bin liralara, yedi yüz bin liralara, dokuz yüz bin liralara satılan iş yerleri olan bu projede bugün oluşan kamu zararını kim ödeyecek? Kim karşılayacak?" diye konuştu.

ORKENT'in sürekli zarar ettiğini ve borçlandığını savunan Titiz, son meclis toplantısında da şirket borçları nedeniyle bazı arsaların vergi dairesine devredildiğini ileri sürdü.

Basın toplantısının sonunda ORKENT başta olmak üzere belediye iştiraklerinin denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Titiz, "Yapamıyorlarsa, işletemiyorlarsa, yürümüyorsa kapatılsın. Büyükşehir'e zarar verilmesin" ifadelerini kullandı.