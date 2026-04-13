Artan sağlık maliyetleri vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken, gözlük fiyatları ile devlet desteği arasındaki fark yeniden gündeme taşındı. İYİ Parti Milletvekili Eşref Fakıbaba, mevcut tabloya dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

Fakıbaba soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza bir doktor tarafından gözlük reçete edildiğinde, en düşük maliyet bugün yaklaşık 4.000 TL’yi bulmaktadır. Ancak SGK’nın cam ve çerçeve için ödediği katkı toplam 150 TL’dir. Saygıdeğer yöneticiler, bu halka reva mı? Bu halkın sadakaya değil, hakkı olan desteğe ihtiyacı var" sözleriyle duruma tepki gösterdi.