İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı’nda partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erhan Usta, kentin tarım, sanayi ve lojistik avantajlarını değerlendirdi. Sakarya’nın mevcut verilerinin "fena olmadığını" ancak çok daha ileriye taşınabileceğini belirten Usta, stratejik bir kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"19 MİLYAR DOLARLIK MİLLİ GELİR DAHA DA ARTMALI"

Sakarya’nın ihracat ve milli gelir rakamlarını analiz eden Usta, kentin Türkiye ekonomisindeki yerini şu verilerle özetledi.

Sakarya’nın 9,7 milyar dolarlık bir ihracat hacmi olduğunu belirten Usta, bu rakamın Türkiye'nin 1,6 trilyon dolarlık toplam milli geliri içindeki payının geliştirilebilir olduğunu söyledi.

Kentin 19 milyar dolarlık bir milli geliri olduğunu ifade eden Usta, ihracatın milli gelirin yarısına yaklaşmasının olumlu bir gösterge olduğunu kaydetti.

SANAYİDE "DEPREM GÜVENLİĞİ" UYARISI

Sakarya’nın Kocaeli, İstanbul ve Bursa gibi sanayi devlerine yakınlığının büyük bir lojistik avantaj sağladığını belirten Erhan Usta, kritik bir uyarıda bulundu. Kentin sadece konutlarda değil, sanayi tesislerinde de deprem güvenliği ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Usta, "Burada maalesef Sakarya’nın çok bir şey yapamadığını görüyoruz" diyerek yerel yönetimleri ve iktidarı göreve çağırdı.

HEDEF: YEŞİL OTOMOTİV VE İHTİSASLAŞMA

Sakarya’nın otomotiv, makine imalatı ve metal sanayi sektörlerindeki üretim gücüne dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, gelecek vizyonu için önerilerde bulundu.

Sakarya’nın yeni nesil, çevreci otomotiv üretiminde merkez üs olabileceği değerlendirildi. Güney Kore, Tayvan ve İrlanda modellerini örnek gösteren Usta, Sakarya’daki üniversitelerin bölge sanayisinin ihtiyaçlarına göre ihtisaslaşması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin toplam tarım hasılasından alınan %1’lik payın, arazilerin daha verimli kullanılmasıyla artırılabileceğini ifade etti.