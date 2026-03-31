İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı; Samsun Milletvekili Erhan Usta "Türkiye'deki bahis, kumar meğer bizim vergilerimizle yapılıyormuş" dedi. Kanun teklifinin 2 ve 15. maddelerine dikkat çeken Usta şans ve bahis oyunlarına ilişkin düzenlemelerde reklam gideleri olduğunu hatırlattı. Usta reklam giderlerinin bugün itibariyle gelir vergisi kurumlarından düşürüldüğünü söyledi.

"DİN KONUSUNDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN AK PARTİ..."

Usta açıklamasına şöyle devam etti:

"Bütün milletimizi zehirleyen, memleketi içinde çıkılmaz hale getiren kumar bizim vergilerimizle yapılıyormuş. Din konusunda mangalda kül bırakmayan, vatandaşın neredeyse aldığı nefesten vergi alan Ak Parti iktidarı, meğer bugüne kadar ocakları batıran, yuvaları yıkan bahis ve kumarın reklamlarını vergi dışı bırakmış! Nie bugüne kadar bu teşvik edildi. Nie dzenleme yapılmadı"