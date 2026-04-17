İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, hükümetin ekonomi programını Afrika atasözü ile eleştirdi. Dalgın, "Zebra, aslan ve sırtlan aynı yöne koşuyorsa, orman yanıyor demektir." diye konuştu.

'PROGRAM ÇALIŞMIYOR'

Dalgın, şu ifadeleri kullandı:

"Programın çalışmadığını iş ve finans dünyası da tescil etti. Biz bunu, vatandaşlar olarak zaten her gün yaşıyorduk” diyen Dalgın, “Bakın, güzel bir Afrika atasözü var: Zebra, aslan ve sırtlan aynı yöne doğru koşuyorsa orman yanıyor demektir. Türkiye’deki durum bugün budur.

Emekli üzgünse, esnaf üzgünse, sanayici üzgünse, KOBİ üzgünse, ev kadını üzgünse, girişimci üzgünse bu program çalışmıyor demektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e eleştirilerde bulunan Dalgın, "Programı 3 senede tam bir iflas noktasına geldi. ‘Enflasyonu düşüreceğim’, ‘Faizleri düşüreceğim’ dedi, düşüremedi; ‘Hayatı iyileştireceğim’ dedi, istihdam iyice aşağıya doğru gitti. Ama neticede Balıkesir için değil, Londra için; Konya için değil, New York için; Diyarbakır için değil, Dubai için çalışan bu programın iflas ettiğini finans dünyası da tespit etti" şeklinde konuştu.

'ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN BİR PROGRAMA GEÇMELİYİZ'

Dalgın, "Sadece net rezervlere baktığımızda, en iddialı olduğu noktada 100 milyar dolarla başladığı yerde, bu sene içinde 20 milyar dolara indi. Şimdi 30 milyar dolara doğru çıkıyor. Neden? Sadece finans dünyasını mutlu etmek için. Zaten girişimci, KOBİ, sanayici, emekli umurunda değil" dedi.

Yapılması gerekenleri sıralayan Dalgın şunları söyledi: "Bu program bir kenara bırakılacak. Arzı artıran yeni bir bolluk, bereket programına geçeceğiz. Talebi baskılayan, vatandaşı daha da fakirleştiren bu program yerine bolluk bereketi öne alan, iş yapmayı kolaylaştıran, üretimi teşvik eden bir modele geçmek zorundayız."