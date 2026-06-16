Kaynak: ANKA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce siyasi parti grup başkanvekilleri gündeme ilişkin konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 2009 yılında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü yeniden gündeme taşıdı. Olayın bir kaza değil, "helikopterin düşürülmesi" olduğunu ileri süren Özdağ, "Söylemiştim ki bu helikopterin üzerinden F-16'lar geçti ve bunların milliyetleri belli değil. Yaklaşık 150 ile 200 kilometre uzakta gözüküyorlar, Sivas radarlarından gözüküyor. İncirlik Üssü'ne yazalım, İncirlik Üssü'ndeki uydulardan bunu isteyelim. Dediler ki: 'Bizim radarlarımız da orayı görmüyor.' Ama uydu kayıtlarını göndermiş olsaydılar o uçakları çok rahat bir şekilde görmüş olacaktık. Eğer siz hakikaten güçlüyseniz İncirlik Üssü'ndeki uydu kayıtlarını isteyeceksiniz" diye konuştu.

Özdağ, "İlginç bir şey daha söylemek istiyorum: 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin parçalarını sökmek isteyenler vardı, gittiler ve yakalandılar. Yakalandıktan sonra bunlar mahkemede ifade verdiler, dediler ki: 'Bizim helikopter parçalarını biriktirmek gibi bir hobimiz var.' Yani böyle bir alışkanlığımız var ama mahkeme başkanı 'Bu parçaları görmek istiyoruz, başka parçalar sizin evinizde var mı?' diye sormadılar ama bu şahıslar, aynı askerler, aynı kişiler 2016 yılında 15 Temmuz'da, darbe olduğunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da otelini basan kişilerdi ve yakalandılar bu kişiler" ifadesini kullandı.

ÇÖMEZ: "ÖĞRETMENLERİ SOKAKLARDA SÜRÜDÜNÜZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise pazar günü Ankara'da hak arayışında olan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti ve polis müdahalesini gündeme taşıdı. Ataması yapılmayan, mülakatta elenen ve ücretli/özel sektörde düşük maaşlarla çalıştırılan öğretmenlerin durumuna dikkati çeken Çömez, şöyle konuştu:

"Ne olur onları dinleseniz, ne olur onlara kulak kabartsanız; bu kadar mağdur, bu kadar mazlum, bu kadar çile çeken öğretmen adaylarımızı muhatap alıp dinleseniz ne olur Allah aşkına? Her zaman olduğu gibi elinizdeki en büyük silahı kullandınız, şiddet. Öğretmenleri sokaklarda sürüdünüz. Pazar günü tam 41 öğretmenimiz, dün yine 21 öğretmenimiz gözaltına alındı. Emniyet güçlerimiz tarafından yerlerde sürünenler var, bacağı kırılan var, kafa travması geçiren var, parmağı kırılmış olan var"

"5'Lİ ÇETELERE PARA BULUYORSUNUZ AMA..."

Öğretmenlerin mülakat sistemi, düşük ücretli çalışma koşulları ve sosyal güvenlik haklarının gasbedilmesi gibi temel sorunlar yaşadığını vurgulayan Çömez, iktidar milletvekillerine seslenerek, "5'li çetelere para buluyorsunuz ama öğretmenlerimize bir çözüm bulamıyorsunuz. Dertleri var, çileleri var. Şu anda da sendikalarının önünde açlık grevi yapıyorlar. Buradan AK Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Gidin onları bir ziyaret edin. Gidin onlarla yere oturun, diz çökün, bir dinleyin onları. Sırça saraylardan, ışıltılı salonlardan siyaset yapmayın, bir konuşun onlarla, bakın, size neler anlatacaklar" dedi.

TEMELLİ: "BU MUAMELENİN NEDENİ, İŞÇİ SINIFINA OLAN TAHAMMÜLSÜZLÜK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuşmasına Alevi yurttaşların Muharrem orucunu kutlayarak ve 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 56. yıl dönümünü hatırlatarak başladı. Temelli, Ankara'da hak arayan öğretmenlere yönelik polis müdahalesini eleştirerek, "Elli altı yıl sonra, Ankara'nın göbeğinde, öğretmenler de yine sendikal hakları için direniyorlar ve o öğretmenlere saldırı gerçekleşiyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı ters kelepçeyle gözaltına alınıyor, SES'ten arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Bu muamelenin nedeni, işçi sınıfına olan tahammülsüzlüktür. Sermayeye bütün kaynakları aktaran ve emek sömürüsünü en acımasız hâle getiren bir iktidar var karşımızda" diye konuştu.

EMİR: "KÖK MAAŞ MAĞDURİYETİNE KARŞI ACİL YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuşmasına muharrem ayının ülkeye barış ve kardeşlik getirmesini dileyerek başladı. Ekonomik krizin faturasının yoksullara ve emeklilere kesildiğini belirten Emir, bütçe açığının büyüdüğüne dikkati çekti.

İlk beş ayda faiz ödemelerindeki artışa ve "kök maaş" sorununa değinen Emir, "Ekonomik programın çöktüğü, TÜİK'in rakamlarında bile enflasyonun yüzde 33'e dayandığı, çarşının pazarın yandığı, tencerelerin kaynamadığı ağır bir ekonomik bunalımdan geçiyoruz. İlk beş ayın rakamlarına baktığınızda, faiz ödemesinde yüzde 51 artış var çünkü bu iktidar faizcidir. Bütçe açığı 1 trilyon 57 milyar lirayla yüzde 63'ü buldu. Eğer bu hızla giderse bütçe açığının gerçekleşmesi yıl sonuna kadar neredeyse yüzde 120'leri bulacak" dedi.

"EMEKLİ FERYAT EDİYOR"

Emir, yaklaşan temmuz zammı öncesi emeklilerin "kök maaş" mağduriyetine karşı acil bir yasal düzenleme çağrısı yaparak, "Haziran sonunda en az yüzde 19 enflasyon olacak, yüzde 19 zam vermek durumundalar. Emekli maaşı yüzde 19 artarsa milyonlarca emeklinin maaşı hiç artmamış olacak çünkü kök maaş uygulaması yapıyorlar. Gelin, insaf edin, bir kez de doğruyu yapın, bir kez de emeklinin yanında durun. Asgari ücrete denkleyelim, eşitleyelim ve emekliyi asgari ücret kadar gelire kavuşturalım. Emekli feryat ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖĞRETMENE SAYGI DUYMAYAN BİR ÜLKENİN GELECEĞİ OLAMAZ"

Öğretmenlerin Ankara'daki eylemlerine yönelik polis müdahalesine de değinen Emir, iktidarın mülakatsız atama sözünü tutması gerektiğini belirterek, "Öğretmenin sesine kulak vermesi gerekenler, eğitimi de piyasalaştırdıkları için özel okulların, tarikatların, cemaatlerin sesine kulak veriyorlar ve öğretmeni Ankara'nın orta yerinde darbedecek kadar da gözleri dönmüş durumda. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Öğretmenine saygı duymayan bir ülkenin geleceği olamaz. Öğretmenlerimize mülakatsız kadro verilmesi için çalışmaların bir an evvel hızlandırılması ve bu AKP iktidarının bir kez olsun sözünü tutmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

USTA: "ATAMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Muhalefet partilerinin atama bekleyen öğretmenler ve eylemlerde yaşananlara yönelik eleştirilerine yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Atamaların ihtiyaç doğrultusunda süreceğini belirten Usta, "Canıgönülden istiyoruz ki mesleğinde başarılı her öğretmenimizin, öğretmen adayımızın yolu açık olsun, inşallah gönüllerince hizmet etmek nasip olsun diyoruz. Biz ihtiyaç olduğu sürece atamalara elbette ki devam edeceğiz, kadrolar verilecek ve atamaları da yapılacaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz bu konuda Bakanlığımızı ve bizleri izlemeye ve takip etmeye devam ederlerse hiç üzülmeden ve yorulmadan bu atamalar da elbette ki gerçekleşecektir" dedi.

GENEL KURUL'DA 'İSRAİL VE DIŞ POLİTİKA' POLEMİĞİ

Genel Kurul'da ayrıca CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında dış politika ve İsrail polemiği yaşandı. Emir, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış ve diplomasi masalarının hiçbirinde yer almadığını, aksine Gazze'yi mülksüzleştirecek kurullarda bulunduğunu ve İsrail ile ticaretin hala devam ettiğini ileri sürdü.

Bu iddialara tepki gösteren Usta ise söz konusu diplomatik masaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü "arka kapı diplomasisi" ve Türkiye'nin gücü sayesinde kurulduğunu savunarak ticari ilişki iddialarının doğru olmadığını savundu. Usta, "Özellikle tutanaklara geçmesi açısından bunu ısrarla tekrar söylemek istiyorum: İsrail'le olan ticaretimiz tamamıyla bitirilmiştir. Hala bu yalana sığınılıyor. Tekrar çok açık ve net söylüyoruz: Türkiye-İsrail arasında hiçbir ticari ilişki yoktur" diye konuştu.