Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Genel Sekreteri Av. Eda Doruk Çivici, Ordu’nun Fatsa ilçesinde kapılarını açan 2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı’nı ziyaret etti. Stantları tek tek gezerek üreticilerle ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Çivici, tarım politikalarındaki aksaklıklara dikkat çekerek, "Türkiye’nin gerçek gücü; bahçede, serada, ahırda sessizce büyüyen bu emekte saklıdır" dedi.

Karadeniz bölgesinin en önemli tarımsal buluşmalarından biri olan ve çok sayıda markayı ağırlayan Fatsa Tarım Fuarı, siyaset dünyasından da yoğun ilgi görüyor. Memleketi Ordu'da fuar alanını ziyaret eden İYİ Parti Genel Merkez yöneticisi Av. Eda Doruk Çivici, üreticinin yaşadığı ekonomik çıkmazı yerinde dinledi.

"ÜRETİCİ YALNIZ BIRAKILDIKÇA BU GÜÇ ZAYIFLIYOR"

Ziyaretinin ardından tarım sektörünün ve çiftçinin durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çivici, artan maliyetlerin ve yetersiz desteklerin üretim çarklarını durma noktasına getirdiğini belirtti. Türkiye'nin kalkınma anahtarının toprağa emek veren üreticide olduğunu vurgulayan Çivici, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin gerçek gücü; bahçede, serada, ahırda sessizce büyüyen bu emekte saklı. Ancak üretici yalnız bırakıldıkça, maliyetler arttıkça, destekler yetersiz kaldıkça bu güç ne yazık ki zayıflıyor. Sürdürülebilir bir ekonomi için üreten kazanmalı, çiftçi ayakta kalmalıdır."

"GELECEĞİN TARAFINDAYIZ"

Tarımın sadece bir ekonomik faaliyet değil, ülkenin bağımsızlık ve gelecek mücadelesi olduğunu söyleyen İYİ Partili Eda Doruk Çivici, parti olarak her zaman üreticinin yanında saf tutacaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprak varsa gelecek var. Biz İYİ Parti olarak o geleceğin tarafındayız. Çiftçimizin emeğinin heba edilmediği, ürettiğinin karşılığını aldığı adil bir düzeni inşa etmekte kararlıyız."

Fuar süresince üreticilerin ve bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çivici, tarım makinelerinden modern fındık üretim teknolojilerine kadar birçok standı inceleyerek yerel tarım vizyonunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.