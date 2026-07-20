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TBMM’nin 23 Temmuz günü tatile girmesi beklenirken yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasaya ilişkin yeni kulis bilgileri gelmeye başladı. AKP’nin daha önce silah bırakma sürecinin sahadaki yansımalarını izlemek için düzenlemeyi yeni yasama yılına bırakmayı planladığı bildirilirken son günlerde Meclis’in çalışma süresinin uzatılarak teklifin bu yasama yılı tamamlanmadan Genel Kurul gündemine alınabileceği iddiaları ortaya atılıyor.

“MİLLET VİCDANINDA KARŞILIK BULMAZ”

Cumhuriyet’in haberine göre, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Meclis’in önceliğinin vatandaşların ekonomik sorunları olması gerektiğini ifade etti.

Paçacı, “” ifadelerini kullanarak “Emeklinin, işçinin, memurun beklentileri söz konusu olduğunda Meclis’i tatile sokup, konu açılım süreci olunca çalışma takvimini değiştirmeyi düşünmek millet vicdanında karşılık bulmaz” açıklamasında bulundu.

“DÜZENLEMELER İÇİN İMRALI’DAN ONAY MI BEKLENECEK?”

Paçacı, sözlerinin devamında DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretlerinin ardından yeniden İmralı’ya gitmeye hazırlanmasını da değerlendirdi ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesinin tek sahibi milletimizdir. Millet adına karar alma yetkisi de Meclis’tedir. Siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından İmralı’ya gidilecek olması, kamuoyunda doğal olarak çeşitli soruları gündeme getiriyor” sözlerini sarf etti.

“Hazırlanacak düzenlemeler için İmralı’dan onay mı beklenecek? Devletin atacağı adımlar terör örgütü elebaşının değerlendirmesine göre mi şekillenecek?” ifadelerini kullanan Paçacı, “Bunlar toplumun cevabını beklediği sorulardır. Devlet ciddiyeti bunu kabul etmez.” dedi.

“HUKUKİ ZEMİNDE SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERİRİZ”

İYİ Parti’nin sürece ilişkin tutumunun değişmediğine işaret eden Paçacı, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, milli devlet anlayışını ve anayasal düzenini zedeleyecek her türlü girişimin karşısındayız. Böyle bir çerçeve yasa Meclis'e gelirse demokratik ve hukuki zeminde sonuna kadar mücadelemizi veririz. Milletimizin iradesini ve devletimizin temel niteliklerini ilgilendiren bir konuda sessiz kalmamız düşünülemez” ifadelerine yer verdi .

Paçacı, Meclis’in çalışma takviminin toplumun gerçek gündemi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti ve “Öncelik milletin geçim derdi olmalıdır. TBMM’nin mesaisi vatandaşın sorunlarını çözmek için harcanmalıdır. Türkiye’nin ihtiyacı yeni tartışmalar değil, hukuk devleti anlayışı içinde ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretilmesidir” ifadelerini kullandı.