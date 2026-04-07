İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın, Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay’a yaptığı özel açıklamalarda ekonomi yönetimini ve TÜİK verilerini yaylım ateşine tuttu. Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Dalgın, "Savaşı bahane etmeyin." diyerek Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına ve çözüm yollarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerini sert bir dille eleştiren Dalgın, devlet verilerine güvenin sarsılmasının bedelinin ağır olacağını vurguladı. Enflasyonun doğası gereği bir hırsızlık olduğunu ifade eden Dalgın; ancak gerçek rakamları düşük göstermenin "katmerli bir hırsızlık" olduğunu belirterek halkın gelirlerinin bu sanal rakamlar üzerinden belirlenmesinin, vatandaşın cebinden para çalmakla eş değer olduğunu dile getirdi.

‘ENFLASYONU DÜŞÜK AÇIKLAMAK KATMERLİ BİR HIRSIZLIKTIR’

Soru: Bilindiği üzere ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ortamında enflasyonun yüksek çıkması bekleniyordu; ancak düşük açıklandı. TÜİK, mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 oranında açıkladı. Yılın ilk üç ayında toplam yüzde 10,04 enflasyon oluştu. Ocak ayında 4,84, şubatta 2,96 çıkan enflasyonun 1,94'e gerilemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burak Dalgın: "Enflasyon hırsızlıktır ama enflasyonu düşük açıklamak katmerli bir hırsızlıktır. Çünkü insanların maaşları ve gelirleri buna göre artıyor. Masraflar yüzde 50 artarken sizin maaşınız yüzde 30 artıyorsa cebinizden para gidiyordur. Kamuoyunda bu tür kuşkuların oluşmaması lazım. İnsanların devletin sunduğu verilere güvenebiliyor olması elzem bir husustur. TÜİK’in ne yapması gerekiyor? Buradan üç çağrıda bulunalım:

Fiyatları ve ürün listesini açıkça yayımlasın. Nasıl şirketler denetimden geçiyorsa, TÜİK de bir akademik kadronun denetimine açılsın ve rapor yazılsın. Teknolojiden yararlanarak günlük enflasyon açıklasın.

Bunlar yapıldığı takdirde kuşkular dağılır ve TÜİK üzerindeki kaygılar giderilmiş olur."

İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın

‘SAVAŞ GERİLİMİ ÖNCESİ EKONOMİ KIRILGAN SÜRECE GİRDİ’

Soru: Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Burak Dalgın: "Türkiye ekonomisi bu sürece kırılgan bir şekilde girdi. Savaş başlamadan önce, Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinden savaşın başladığı güne kadar petrol 70 dolardan yine 70 dolar seviyesine geldi; ancak mazot fiyatı üç katına çıktı; 20 TL’den 58 TL’ye yükseldi. Bu artış, TL’nin değer kaybetmesi ve vergilerle bu seviyelere ulaşmıştı. Bir defa, çalışmayan programın tamamını savaşa bahane etmesinler. Tarım sektörü 2020 ile 2025 yılları arasında hiç büyümemiş, sanayi ise COVID dönemine dönmüştü. Son iki senedir Türkiye’de istihdam kaybı var. Bunların hepsi savaş gerilimi öncesinde yaşandı. Ekonomi bu sürece zaten kırılgan girmişti."

DALGIN’DAN İKTİDARA DÖRT ÇÖZÜMLÜ ÖNERİ

Soru: Çözüm önerileriniz nelerdir?

Burak Dalgın: "Türkiye’nin hızlı bir şekilde çözümler üretmesi lazım.

Birincisi, vatandaşın hayatını ucuzlatacak tedbirler alınmalıdır. Bazı vergilerden imtina edilmeli, eşel mobil sistemi genişletilerek ve KDV’den vazgeçilerek hayat ucuzlatılmalıdır.

İkincisi, ücretli kesim için maaş ayarlaması yapılmalıdır. Resmi enflasyon karşısında ücretli kesimin zammı yok olmuş durumdadır.

Üçüncüsü, iş yapmayı kolaylaştırmaları lazım. Yasakları kaldırarak iş dünyasının önünü açmalılar; yoksa yatırım olmayacaktır. İnsanlar ticaret yapamaz hâle gelecek. Bir örnek vereyim: İş dünyasının hükûmetten 300 milyar TL KDV alacağı var; piyasayı rahatlatmak adına önce bunu ödesinler.

Dördüncüsü, mevcut programın artık çalışmadığını kabullenerek yeni bir programla ortaya çıkılmalıdır. Çünkü artık kimse enflasyonun ve faizlerin düşeceğine inanmıyor. Hızlı bir şekilde yeni beklentiler oluşturulmalı ki insanlar önünü görebilsin."