Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim borç stokunun 31 Aralık 2025 itibarıyla 13 trilyon 656 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın sosyal medya hesabından yayınladığı video da iktidara önemli sorular sordu.

"1 trilyonluk borç geçtiğimiz 7 buçuk senede oldu 13 trilyon. Yani neredeyse 100 senede yapılan borç 13 katına katlanmış" diyen Dalgın "Bu borcun karşılığında ne var. Yol mu, köprü mü, hastane mi var, okul mu var?" diye sordu.

Dalgın'ın "İzahı olmayan 4-5 trilyonluk borcun kişi başı yükü 60 bin lira. Emekliye 20 bin lirayı çok görüyorsunuz ama haddinden fazla 60 bin lira borç yapmışsınız. Siz kime çalışıyorsunuz?" ifadeleri de dikkat çekti.

Dalgın'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımından önemli başlıklar şöyle:

'MİLYON KERE MİLYON'

"2025 senesi borç stoğumuz açıklandı. 13 trilyon 700 milyar lira. Yani bir sürü büyük 0 var. Ne demek bu 13'ün yanında 12 tane daha 0 koyuyoruz. Milyon kere milyon. Bu büyük rakamlar tabi kafa karıştıraibliyor. Ben bunu tercüme edeyim.

Kişi başı 160 bin liralık borcumuz var bugün itibariyle. İşin kötüsü borcumuz artıyor.

Biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde bu borç 1 trilyon liraydı. Yani cumhuriyetin başından 2018'in ortasına kadar Türkiye bir sürü şey yaptı. Keban Barajı yaptı, okul açtı, hastane yaptı, yol açtı. 1 trilyonda borç yaptı.

'1 TRİLYONLUK BORÇ 7 SENEDE OLDU 13 TRİLYON'

1 trilyonluk borç geçtiğimiz 7 buçuk senede oldu 13 trilyon. Yani neredeyse 100 senede yapılan borç 13 katına katlanmış

'Büyük bir enflasyon var' diyebilirsiniz. Enflasyona baktığımızda bu borcun 9 trilyon olması gerekirdi. Yani o zamanın 1 trilyonu bu zamanın 9 trilyonu. Bu da bir facia.

9 trilyonla mevcut 13, 7 trilyon arasında da inanılmaz bir fark var.

5 TRİLYON LİRAMIZ NEREDE?

Hükümete soruyorum...

-5 trilyon liramız nerede? Bu borcun karşılığında ne var. Yol mu, köprü mü, hastane mi var, okul mu var?

Emeklilere 20 bin lira maaşı çok görüyorsunuz. Gece yarısından sonra bir kanun geçirdiniz. Ama bu kayıp olarak artan ve izahı olmayan 4-5 trilyonluk borcun kişi başı yükü 60 bin lira.

'HADDİNDEN FAZLA 60 BİN LİRA BORÇ YAPMIŞSINIZ...'

-Emekliye 20 bin lirayı çok görüyorsunuz ama haddinden fazla 60 bin lira borç yapmışsınız. Siz kime çalışıyorsunuz?

Çok açık söylüyorum. Bu ekonomik program Balıkesir için değil Lonra için çalışıyor. Konya için değil, New York için çalışıyor. Diyarbakır için değil, Hong Konk için çalışıyor. Biz bunu değiştireceğiz."