

Antalya / Ömer Faruk Güder / Yeniçağ

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) tarafından düzenlenen toplantının konuğu, İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın oldu. "Savaşın Gölgesinde Türkiye’de Ekonomik Güvenlik ve Jeoekonomi" başlığıyla düzenlenen buluşmada, küresel belirsizlikler ve Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki stratejik konumu ele alındı.



DALGIN: "BİLMEDİĞİMİZİ BİLMEDİĞİMİZ BİR BELİRSİZLİK DÜNYASINDAYIZ"

Konuşmasına küresel değişimin hızıyla başlayan Burak Dalgın, risk ile belirsizlik arasındaki farkın altını çizdi. Dalgın, "Risk, ihtimalleri fiyatlayabildiğimiz bir şeydir; yazı-tura atmak gibidir. Ancak biz şu an bir belirsizlik dünyasındayız. En tehlikelisi de 'bilmediğimizi bilmediğimiz' alanın giderek büyümesi. Bu defa yaşadığımız dönüşümün hızı önceki dönemlerden çok farklı. Telefonun 100 milyon kullanıcıya ulaşması 75 yıl sürerken, Chat GPT bu rakama sadece iki ayda ulaştı. İlk defa aklımıza ve mantık yürütme kabiliyetimize alternatif olan bir zeka ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

DALGIN: "ÜÇGEN RİSKİ: TEKNO-OTOKRASİ, TEKELLEŞME VE DİJİTAL ANARŞİ"

Teknolojinin birey üzerindeki etkilerini bir "Üçgen Riski" üzerinden tanımlayan Dalgın, yeni bir kamusallık ihtiyacına vurgu yaptı: "Bir tarafta devletin teknolojiyi baskı aracı olarak kullandığı 'Tekno-Otokrasi', diğer tarafta bizi bizden iyi tanıyan algoritmalarıyla büyük teknoloji şirketlerinin tekelleşme riski, üçüncü uçta ise haysiyetimize saldıran 'Dijital Anarşi' var. Facebook’un sadece 80 beğeninize bakarak davranışlarınızı eşinizden daha iyi tahmin edebildiği bir dönemdeyiz. Bu üçgenden ancak yeni bir kamusallık anlayışıyla, orta direk etrafında örülen yeni bir demokrasi modeliyle çıkabiliriz."