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Kaynak: İHA

Kaza, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Ali Kaleli Kavşağı’nda meydana geldi. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu’nun kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Mısırlıoğlu ile oğlu M.M. ve aynı araçta bulunan M.Ç. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mısırlıoğlu ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.