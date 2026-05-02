TÜRKEŞ’TEN "ÜNİTER YAPI" VURGUSU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, partisinin Burdur İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım törenine katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 3 Mayıs Türkçüler Günü’nün önemine değinerek başlayan Türkeş, Türkiye’nin hem ekonomik zorluklarla hem de milli kimliğini koruma mücadelesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Atatürk’ün emaneti olan üniter yapının korunması gerektiğini vurgulayan Türkeş, "Milli kimliğimiz ve Türkçemiz ciddi tehditlerle karşı karşıyadır" dedi.

"İHANET EDENİ AFFETMEYİZ"

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kastedenlerle asla barışık olmayacaklarını ifade eden Ayyüce Türkeş, terör ve ihanet odaklarına karşı sert mesajlar gönderdi. "Bu millet kendisine ihanet edeni, askerine ve polisine silah çekeni, vatandaşını katledeni affetmemiştir ve affetmeyecektir. Biz de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza, dilimize kastedenlerle barışık olamayız. Tarih boyunca bu tehditlerle mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

"EKONOMİK SIKINTININ SEBEBİ YANLIŞ YÖNETİM"

Türkiye’nin kaynaklarının yeterli olduğunu ancak yönetim zafiyeti yaşandığını dile getiren Türkeş, ekonomik tabloyu liyakat üzerinden eleştirdi. Türkiye’nin zenginliklerini doğru yönetecek kadrolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Türkeş, hukukun üstün olduğu bir Türkiye’yi inşa etme sözü verdi. Toplumu kutuplaştıran söylemlerin karşısında duracaklarını ifade eden Türkeş, milletin yeniden kucaklaşacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.

TÜRKEŞ’TEN 3 MAYIS MESAJI

Konuşmasının sonunda Burdur’dan tüm Türkiye’nin 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutlayan Türkeş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarken, gazilere sağlıklı ömürler diledi.