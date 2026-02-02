İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultay'ından sonra göre başlayan Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz ve Sosyal Medya Sorumlusu Ruien Kılınç, Yeniçağ Gazetesi'nin Ankara'da bulunan ofisine ziyaret gerçekleştirdi.

Ülke ve dünya üzerinde gelişen sıcak olayların değerlendirildiği sohbette, İYİ Parti’nin önümüzdeki dönemde sosyal medya ve genel olarak propaganda politikalarına ilişkin stratejisini anlatan Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, makul olanı topluma anlatacaklarını ve seçmene dokunan bir anlayış ile toplumun karşısında olacaklarını ifade etti.