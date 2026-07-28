İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla köprü ve otoyol ücretlerindeki artışlara sert tepki gösterdi. Türkiye'deki fiyat artışları ile ulaştırma zamlarını kıyaslayan Dalgın, kamu-özel iş birliği projelerinin Hazine'ye yük getirdiğini vurguladı.
İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı
İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın, son 3 yıldaki köprü ve otoyol zamlarını eleştirerek, enflasyonun çok üzerinde yapılan artışları "Deli Dumrul politikası" olarak nitelendirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Son üç yıllık ekonomik verileri değerlendiren Dalgın, Genel enflasyonun yüzde 215 seviyesinde gerçekleştiği bu dönemde, köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 650 zam yapıldığını belirtti.
Piyasadaki ortalama fiyatların 3 katına çıktığını, buna karşın geçiş ücretlerinin 7,5 kat arttığını vurgulayan Dalgın, "Bu durum bir Deli Dumrul politikası değilse nedir? Bu memlekette son 3 yılda kimin kazancı 7,5 kat arttı?" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılışında kullandığı "hizmet ve zafer" sözünü hatırlatan İYİ Partili vekil, mevcut sistemde hizmetin ticarete, vatandaşın ise müşteriye dönüştürüldüğünü savundu.
Farklı otoyol hatlarındaki ücret eşitsizliğine dikkat çeken Burak Dalgın, yaklaşık 450 kilometre uzunluğundaki İstanbul - Ankara Otoyolu kullanım bedelinin 338 TL olduğunu, buna karşın benzer mesafedeki İstanbul - İzmir Otoyolu geçiş ücretinin ise 2.500 TL’ye ulaştığını aktardı.
Projelerin bütçeye yük getirmediği yönündeki geçmiş açıklamaları eleştiren Dalgın, Osmangazi Köprüsü için bugüne kadar Hazine'den aktarılan destek miktarının 5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dalgın ayrıca, bu yıl kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerine ödenecek toplam meblağın 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktığını ifade etti.
Hükümetin fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetim politikalarını eleştiren Dalgın, şu soruları yöneltti:
Fahiş zam yaptığı gerekçesiyle esnafın peşine düşen zabıtalar, Karayolları Genel Müdürlüğü için de harekete geçecek mi?
Yüksek fiyat uyguladığı iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyum atanırken, benzer bir adım Karayolları Genel Müdürlüğü için atılacak mı?
Haksız Fiyat Şikayet Hattı'nı arayıp kendinizi ihbar edecek misiniz?