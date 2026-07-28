Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı

İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı

İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın, son 3 yıldaki köprü ve otoyol zamlarını eleştirerek, enflasyonun çok üzerinde yapılan artışları "Deli Dumrul politikası" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 1

İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla köprü ve otoyol ücretlerindeki artışlara sert tepki gösterdi. Türkiye'deki fiyat artışları ile ulaştırma zamlarını kıyaslayan Dalgın, kamu-özel iş birliği projelerinin Hazine'ye yük getirdiğini vurguladı.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 2

Son üç yıllık ekonomik verileri değerlendiren Dalgın, Genel enflasyonun yüzde 215 seviyesinde gerçekleştiği bu dönemde, köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 650 zam yapıldığını belirtti.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 3

Piyasadaki ortalama fiyatların 3 katına çıktığını, buna karşın geçiş ücretlerinin 7,5 kat arttığını vurgulayan Dalgın, "Bu durum bir Deli Dumrul politikası değilse nedir? Bu memlekette son 3 yılda kimin kazancı 7,5 kat arttı?" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 4

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılışında kullandığı "hizmet ve zafer" sözünü hatırlatan İYİ Partili vekil, mevcut sistemde hizmetin ticarete, vatandaşın ise müşteriye dönüştürüldüğünü savundu.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 5

Farklı otoyol hatlarındaki ücret eşitsizliğine dikkat çeken Burak Dalgın, yaklaşık 450 kilometre uzunluğundaki İstanbul - Ankara Otoyolu kullanım bedelinin 338 TL olduğunu, buna karşın benzer mesafedeki İstanbul - İzmir Otoyolu geçiş ücretinin ise 2.500 TL’ye ulaştığını aktardı.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 6

Projelerin bütçeye yük getirmediği yönündeki geçmiş açıklamaları eleştiren Dalgın, Osmangazi Köprüsü için bugüne kadar Hazine'den aktarılan destek miktarının 5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dalgın ayrıca, bu yıl kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerine ödenecek toplam meblağın 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktığını ifade etti.

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 7

Hükümetin fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetim politikalarını eleştiren Dalgın, şu soruları yöneltti:

Fahiş zam yaptığı gerekçesiyle esnafın peşine düşen zabıtalar, Karayolları Genel Müdürlüğü için de harekete geçecek mi?

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İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı - Resim: 8

Yüksek fiyat uyguladığı iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyum atanırken, benzer bir adım Karayolları Genel Müdürlüğü için atılacak mı?

Haksız Fiyat Şikayet Hattı'nı arayıp kendinizi ihbar edecek misiniz?

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