İYİ Parti'den ulaşım zamlarına tepki: Köprü ücretleri yedi buçuk katına çıktı

Projelerin bütçeye yük getirmediği yönündeki geçmiş açıklamaları eleştiren Dalgın, Osmangazi Köprüsü için bugüne kadar Hazine'den aktarılan destek miktarının 5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Dalgın ayrıca, bu yıl kamu-özel iş birliği (KÖİ) projelerine ödenecek toplam meblağın 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktığını ifade etti.