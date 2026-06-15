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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı’ndan sonra genel merkezde açıklamalarda bulundu.

Kavuncu’nun gündeminde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmeleri, İYİ Parti’nin 27 Haziran’da düzenleyeceği miting, hukuk çalıştayı sonrası izlenecek yol haritası, kayyım uygulamaları ve son dönemdeki polis müdahaleleri vardı.

Kavuncu, Mehmet Uçum’un “Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmeye ihtiyacı yok ama Türkiye’nin ona ihtiyacı var” sözlerine tepki göstererek, iktidarın ülkenin kaderini tek bir kişinin siyasi geleceğiyle özdeşleştirdiğini belirtti.

'TEK BİR ADAMIN KADERİ ÜLKENİN KADERİNİN ÜSTÜNDE GÖRÜLÜYOR'

Uçum’un açıklamasını “kibirli bir anlayışın yansıması” olarak değerlendiren Kavuncu, “Bunu duyduğumuzda dudaklarımızdan şu kelimeler döküldü: ‘Majesteleri lütfetmiş, Türkiye’yi yönetecekmiş.’ Tek bir adamın kaderi, ülkenin kaderinin üstünde görülmeye başlanmış. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle bir kibir, ülke tarihinde bugüne kadar görülmemiştir” dedi.

Kavuncu, Türkiye’nin asıl ihtiyacının demokrasi, hukuk ve ekonomik istikrar olduğunu ifade ederek, yüksek enflasyon, faiz ödemeleri, şirketlere el konulması, muhalefete yönelik siyasi ve hukuki baskılar, protesto hakkına müdahaleler ve kötü muamele iddiaları üzerinden iktidarı eleştirdi.

'KANUNUN RUHU GÖRMEZDEN GELİNİYOR'

Mehmet Uçum’un, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde seçimin 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılabileceğine ilişkin yorumuna da tepki gösteren Kavuncu, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmaya dönük bir yorum olduğunu söyledi.

Kavuncu, “Türkiye bu kafayla yönetilemez. Bu kafa Türkiye’yi uçurumun eşiğine getirecek kafadır. Bu yasanın arkasından dolanmak, kanunun ruhunu bilmemektir. Genel seçim tarihinden bir ay önce seçim yapılmasını söylemek bu milletin aklıyla alay etmektir. Bu durum sadece tek bir kişinin önünü açmak için kanunun ruhunun görmezden gelinmesidir” sözlerini sarf etti.

27 HAZİRAN’DA TANDOĞAN’DA MİTİNG

Kavuncu, İYİ Parti’nin 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda miting gerçekleştireceğini de hatırlattı. Mitingin, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal tabloya karşı bir tepki niteliği taşıdığını belirtti.

“Bu buluşma, Türk milletinin karşı karşıya bırakıldığı çıkmaza bir tepkidir” diyen Kavuncu, cumhuriyetin temel değerleri ve milli kimliğin hedef alındığını savundu.

Kavuncu, “Milletimizi, İYİ Parti’nin Türk bayrağıyla en başta yer alacağı bu mücadeleye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.