Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’dan Türk Ocakları Aksaray Şubesi’ne ziyaret

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, beraberindeki parti teşkilatıyla birlikte Aksaray Türk Ocakları’nı ziyaret etti. Ziyarete; İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, İl Kadın Politikaları Başkanı Naciye Akkuş ve parti yöneticileri de katıldı.

Türk milletinin tarihine, kültürüne ve ülküsüne asırlardır hizmet eden köklü bir müessese olan Türk Ocakları’nda gerçekleşen ziyarette, milli ve manevi değerler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında, Türk Ocakları’nın geçmişten bugüne üstlendiği misyonun önemi vurgulanırken, özellikle genç nesillere milli şuurun aktarılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türk Ocakları’nın Türk milletinin fikrî ve kültürel hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, “Türk Ocakları, tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğine, milli kimliğinin korunmasına büyük katkılar sunmuştur. Bu köklü geleneğin yaşatılması ve desteklenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Türk Ocakları Aksaray Şube Başkanı Kazım Somuncuoğlu ve ocak mensupları misafirlerini içtenlikle ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Aksaray’ın kültürel ve sosyal yapısı ile sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki önemi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Yaldır ve beraberindeki heyet, misafirperverliklerinden dolayı Türk Ocakları Aksaray Şube Başkanı Kazım Somuncuoğlu’na ve ocak büyüklerine teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceğini ifade etti.