İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye’deki genç nüfusun karşı karşıya kaldığı barınma, işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi kronik sorunların çözümü için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Gençleri “en kritik beşeri sermaye” olarak nitelendiren Çömez, mevcut tablonun bir "umutsuzluk ve toplumdan kopuş" yarattığı uyarısında bulundu.

"GENÇLER İŞSİZLİK TUZAĞINDA"

TÜİK’in 2024 ve 2025 verilerine atıfta bulunan Çömez, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının %15.3 seviyesinde seyrettiğini belirtti. Özellikle kadınlardaki işsizlik oranının %22.1’e ulaştığına dikkat çeken Çömez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mezun olan gençler işsizlik tuzağına düşmekte; bu tablo gençlerde umutsuzluk, anksiyete ve toplumdan kopuşu derinleştirmektedir. Birçok genç, geleceğe dair kaygılar nedeniyle aile kurmaktan bile vazgeçmektedir."

BURSLAR KİRA BEDELLERİNİN ALTINDA KALDI

Önergede, 2026 yılı itibarıyla güncellenen KYK burs ve kredi miktarlarının (Lisans: 4 bin TL, Yüksek Lisans: 8 bin TL, Doktora: 12 bin TL) hayat pahalılığı karşısında eridiği vurgulandı. Çömez, büyükşehirlerdeki kira bedellerinin bu rakamların çok üzerinde olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldığını, bunun da akademik başarıyı ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

19 MAYIS İÇİN "GENÇLİK DESTEĞİ" TEKLİFİ

İYİ Partili Çömez, gençlerin sadece ekonomik değil, kültürel bir darboğazda da olduğunu belirtti. Sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin "lüks" haline gelmesinin "dijital yalnızlaşmayı" tetiklediğini söyleyen Çömez, somut şu çözüm önerisi sundu:

Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere özel bir ekonomik destek ödemesi yapılsın. Burs ve krediler yaşam maliyetine göre yeniden düzenlensin. Gençlerin devlete olan güvenini pekiştirecek refah politikaları belirlensin.

Çömez, sunduğu araştırma önergesiyle, tüm bu sorunların tespit edilip kalıcı çözümler üretilmesi için Meclis çatısı altında kapsamlı bir çalışma başlatılmasını istedi.