Kaynak: ANKA

TBMM Adalet Komisyonu'nda 17 saati aşan uzun görüşme maratonunun ardından kabul edilen yasa teklifine İYİ Parti cephesinden çok sert tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın imzasını taşıyan muhalefet şerhi, komisyon raporuna resmen eklendi. Hazırlanan kapsamlı raporda, PKK/KCK ve bağlantılı oluşumlar tarafından şehit edilen 7 bin 563 kişi tek tek kayıt altına alındı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAH BIRAKABİLİR FAKAT DEVLET DEVLET OLMAKTAN VAZGEÇEMEZ"

Sunulan muhalefet şerhinde, teklifin yalnızca belirli maddelerine değil; adına, hazırlanış yöntemine, dayandığı siyasi kabullere ve genel gerekçesine külliyen karşı çıkıldığı vurgulandı. Devletin asli görevinin terör örgütünü silahsızlandırmak olduğu hatırlatılırken, örgütün silah bırakması ile geçmişte işlenen terör suçlarının cezasız bırakılmasının tamamen farklı meseleler olduğuna dikkat çekildi. Metinde, "Terör örgütü silah bırakabilir fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olma vasfını bırakamaz. Teklifin tümü maddeleriyle birlikte bir ihanet metnidir" değerlendirmesine yer verilerek teröristlerin işledikleri suçların cezasını çekmesi gerektiği savunuldu.

"KOŞULLU ÖZEL AF" VE ANAYASA İHLALİ İDDİASI

Teklifin özellikle 6'ncı maddesiyle kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazının 5 veya 10 yıl ertelendiği ve bu sürenin sonunda cezanın infaz edilmiş sayılmasının öngörüldüğü belirtildi. Bu durumun Anayasa’nın 87’nci maddesinde düzenlenen özel af için gerekli nitelikli çoğunluk şartını "erteleme" kavramıyla aşmayı amaçlayan bir "koşullu özel af" olduğu vurgulandı.

Teklifin 7'nci maddesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşan bir Kurul tanımlandığı hatırlatıldı. Yapının tamamen yürütme kökenli olduğuna işaret edilerek, soruşturmaların bu Kurulun iznine bağlanmasının "yürütmenin belirleyici olduğu istisnai bir ceza adaleti rejimi" üreteceği savunuldu.

Fail açısından başvuru ve ceza kolaylığı mekanizmaları getirilirken, şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurları için herhangi bir bilgi, itiraz, tazmin veya hakikat arama mekanizmasına yer verilmediği, bu durumun vicdani dengeyi tersine çevirdiği ifade edildi.

PKK'nın kontrolündeki mal varlığı değerlerinin akıbetine dair metinde hiçbir düzenleme bulunmadığı eleştirilerek, örgütün ekonomik gücünün nasıl tasfiye edileceğinin belirsiz bırakıldığı kaydedildi.

KOMİSYON SÜRECİNE USUL VE ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Muhalefet şerhinde Adalet Komisyonu’ndaki yasama yöntemine de geniş yer ayrıldı. Yaklaşık 17 saat süren toplantının hemen ardından muhalefet şerhlerinin hazırlanması için yalnızca iki saat süre verilmesi, muhalefetin denetim hakkını kısıtlayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Yeterli salon sağlanmaması, canlı yayın yapılmaması, alt komisyon taleplerinin reddedilmesi ve en önemlisi şehit aileleri, gaziler, akademisyenler ile güvenlik uzmanlarının komisyona davet edilmemesi çoğulcu yasama ilkelerine aykırı bulundu. Ayrıca teklifin Anayasa’nın 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 36 ve 138’inci maddelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği ileri sürüldü.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE İTHAF EDİLDİ

Şehitlerin isim, tarih ve yer bilgileriyle kayıt altına alındığı muhalefet şerhinin kapanış bölümünde şu duygusal ifadelere yer verildi:

“Bu çalışma, bu kanun teklifiyle bugün affedilmek istenen bölücü terör örgütü pkk/kck ve bunlarla bağlantılı yapıların saldırıları sonucunda şehit olan asker, polis, jandarma, köy korucusu ve sivillerin isimlerini kayıt altına almak amacıyla hazırlanmıştır. Şehitlerimizin isimleri kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. Kamuya açık kaynaklarda adı yer almayan aziz şehitlerimizin adlarını buraya ekleyemediğimiz için ailelerinin ve yakınlarının affına sığınıyoruz."