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Kaynak: Haber Merkezi

Yandaş gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmesini aktardı. Alçı, Bahçeli’nin 'süreçle' ilgili açıklamalarını anlattı. Alçı’nın iddiasına göre Bahçeli, Öcalan’a İmralı’da bir ev inşa edildiğini söyledi.

Bebek katili Öcalan’a villa inşa edildiği iddiası Türkiye gündemine otururken, yurttaşlar ve siyasilerden ortaya atılan iddialara sert sert tepkiler geldi.

İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ, terörist Öcalan için İmralı’da bahçeli ve özel bir yapı hazırlandığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

’TERÖRİSTBAŞINA STATÜ VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Söz konusu yapının kim tarafından, hangi kamu kaynağıyla ve hangi kararla hazırlandığının açıklanması gerektiğini vurgulayan Başbuğ, terör örgütü elebaşına herhangi bir ayrıcalık veya statü verilmesini kabul etmediklerinin altını çizdi.

‘ŞEHİRLERİMİZİN EMANETİ ÜZERİNDEN SİYASET YAPAMAZSINIZ’

Cumhur İttifakı’na seslenen Başbuğ, “Şehitlerimizin emâneti üzerinden siyaset yapamazsınız. YAPTIRMAYIZ! Türk Milletinin hafızasıyla oynayamazsınız. oynatmayız! Terörle mücadelede hayatını kaybeden binlerce vatan evlatlarımızın hatırasını, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara kurban edemezsiniz. Ettirmeyiz!” sözlerini sarf etti.

Başbuğ, açıklamanın tamamında şunları söyledi,

“TERÖRİSTBAŞINA VİLLA, ŞEHİT AİLESİNE SABIR MI?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde kara bir leke olarak kalacak bu gelişmeleri görmezden gelemeyiz.

Bebeklerimizin, kadınlarımızın, öğretmenlerimizin, polis ve askerlerimizin, binlerce masum vatandaşımızın katledilmesinden sorumlu PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da “ev konforunda”, bahçeli ve özel bir yapı hazırlandığı yönündeki açıklamalar Türk Milletinin vicdanını ayağa kaldırmıştır.

Bir tarafta evlatlarını teröre kurban vermiş şehit ailelerimiz…

Diğer tarafta yıllardır Türk Milletinin vergileriyle ayakta duran devletin imkânlarıyla terör örgütü elebaşına daha iyi yaşam koşulları sağlandığı açıklamaları!

Türk Milleti olarak bu düzeni KABUL ETMİYORUZ!

Şehidimizin ailesi evladının mezarı başında gözyaşı dökerken, teröristbaşına “ev konforu” tartışması yaşatılmasını Türk Milletinin vicdanına kimse anlatamaz.

Buradan açıkça soruyorum:

Bu yapı yapıldı mı?

Kim tarafından yapıldı?

Hangi kamu kaynağı kullanıldı?

Hangi hukuki ve idari kararla tahsis edildi?

Bebek katiline hangi özel statü hazırlanmaktadır?

Ve en önemlisi: Türk Milletinden ne saklanmaktadır?

Devletin görevi, terör örgütü elebaşına konfor sağlamak değil; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, milletimizin güvenliğini ve devletimizin itibarını korumaktır.

İYİ Parti olarak bizim tavrımız nettir:

Teröriste TAVİZ YOK!

Teröriste AYRICALIK YOK!

Teröriste HİÇBİR STATÜ YOK!

Terör örgütüyle PAZARLIK YOK!

Buradan iktidar ortaklarına açıkça ilan ediyorum:

Şehitlerimizin emâneti üzerinden siyaset yapamazsınız. YAPTIRMAYIZ!

Türk Milletinin hafızasıyla oynayamazsınız. OYNATMAYIZ!

Terörle mücadelede hayatını kaybeden binlerce vatan evlatlarımızın hatırasını, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara kurban edemezsiniz. ETTİRMEYİZ!

Terörist başına konfor, şehit ailesine sabır dayatamazsınız! MÜSAADE ETMEYİZ!

Bu millet, teröriste gösterilen her ayrıcalığın hesabını sorar. UNUTTURMAYIZ!

Çünkü bizim için devlet; terör örgütlerinin taleplerine göre şekillenen bir yapı değil, şehidinin hakkını koruyan, gazisinin başını dik tutan ve vatandaşının güvenliğini her şeyin üzerinde gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerinin talepleriyle yönetilecek bir devlet değildir.

Bu millet teröriste villa değil, ADALET İSTER.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...”