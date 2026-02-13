İYİ Parti, yurttaşlara hitap eden videolar paylaşmaya devam ediyor. "Korkma biz varız" sloganıyla Mutsuz İyiler Ülkesi'nin ikinci filmi X hesabından paylaşıldı.

İlk filmde hanelerdeki yoksulluğa dikkat çeken seri, bu kez şehir hayatının sıradan ama çarpıcı bir anı üzerinden toplumsal huzur ve güvenlik meselesini gündeme taşıyor.

Serinin yeni filminde, metroda yolculuk eden bir çifti rahatsız eden bir grup gencin tavrı üzerinden; saygı, kamusal alan kültürü ve gençliğin yönü sorgulanıyor.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu tür davranışların, aslında daha büyük bir toplumsal kırılmanın yansıması olduğu mesajı veriliyor.

"KORKMA BİZ VARIZ"

Filmin ikinci bölümünde ise alternatif bir gelecek tasviri yer alıyor.

İYİ Parti iktidarında gençlerin daha bilinçli, daha saygılı ve Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bireyler olduğu bir tablo çiziliyor.

Film, güçlü bir mesajla sona eriyor: “Korkma, biz varız.”