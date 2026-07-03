Levent Gültekin, YouTube hesabından yayımladığı videoda MHP lideri Bahçeli'nin askeri hastanelerin açılması gerektiğini söylemesine karşın Meclis'te aldığı tutumu eleştirdi. MHP için "Adeta rehin alınmış gibiler" diyen Gültekin, "Kendi istekleri olan teklife bie evet diyemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin'in konuya ilişkin söylemleri şöyle:

Net anlaşılsın diye söyleyeyim sevgili izleyiciler. Salı günü Devlet Bey grup toplantısında, askeri hastanesi olmayan tek NATO ülkesi olduğumuzu, bunun kabul edilemez bir beka sorunu olduğunu ve bu hastanelerin açılmasının hayati değer taşıdığını ifade etti. Kısacası, iktidara askeri hastanelerin açılması yönünde bir çağrı yaptı.

"AKIL ALMAZ BİR TESLİMİYET HALİ"

Dün İYİ Parti bu konuda meclise bir teklif sundu. AK Parti bu teklife "hayır" oyu verirken, MHP oylamaya katılmadı. MHP'nin kendi talebiyle ilgili bir teklife bile mecliste "evet" diyememesi, akılalmaz bir teslimiyet halini gösteriyor. Orada nasıl bir çıkar ilişkisi var ki, MHP gibi bir parti kendini bu duruma düşürüyor?

"MHP ADETA REHİN ALINMIŞ GİBİ"

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla askeri hastaneler konusunda çalışmalar yapılıyor" şeklinde yuvarlak ifadeler kullanıldı. Belli ki Devlet Bahçeli'yi rencide etmemek adına böyle bir açıklama yapıldı. Ancak MHP'nin kendi önerisine sahip çıkamaması bundan daha büyük bir felaket ve gerçekten acınacak bir tablo. Adeta rehin alınmış gibiler; iktidara sözlerini dinletemiyor, sırf başka bir parti sunduğu için kendi istekleri olan bir teklife bile "evet" diyemiyorlar.

"MUHALEFETLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR POZİSYONUNA DÜŞMEMEK İÇİN..."

Sadece Bahçeli açısından bakıldığında, madem oylamaya katılmayacaktı bunu neden gündeme getirdi? İstese "evet" oyu verdiremez miydi? Aslında bu konuyu kamuoyu önünde dile getirmek yerine, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı ikili bir görüşmede ifade edebilirdi. İYİ Parti'nin önerisine destek vermemesinin gerekçesi, muhalefetle birlikte hareket ediyor pozisyonuna düşmemek ve AK Parti'ye karşı böyle bir görüntü vermemek olabilir. Eğer durum buysa, kendi önergelerini bizzat kendilerinin vermesi gerekirdi.

Siyasette bu tür durumları öngörebilmek şarttır. İkili görüşmede çözülebilecek bir konuyu grup toplantısında dile getirirseniz, ertesi gün başka bir parti aynı teklifi meclise sunduğunda açığa düşersiniz.