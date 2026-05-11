İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TV100’de katıldığı programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE’NİN LEHİNE OLUR"

Poyraz “Partim Mansur Bey’in Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme yönünde bir karar alırsa bu Türkiye’nin lehine olur” dedi.

"MANSUR BEY’LE BİREYSEL VE HUKUKSAL HUKUKUMUZ PARALELLİK ARZ EDER"

Poyraz, Yavaş ile uzun yıllara dayanan kişisel ve hukuki bir yakınlığı bulunduğunu söyleyerek “Sayın Mansur Yavaş’a abi derim. Mansur Bey’le bireysel ve hukuksal hukukumuz paralellik arz eder” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Poyraz, Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Partim Mansur Bey’in Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme yönünde bir karar alırsa bu Türkiye’nin lehine olur” diyerek Mansur Yavaş hakkında bugüne kadar yayınlanan olumsuz bir “manşet” bulunmadığını da hatırlattı.