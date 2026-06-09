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İYİ Parti, İYİ Sesim projesiyle vatandaşın sesi olmayı hedefliyor. Vatandaşların sorunlarına daha hızlı ulaşabilmek ve hızlı çözüm üretebilmek adına uygulamaya geçirilen projede vatandaşlara karar alma süreçlerine ilişkin anket çalışmaları da yapılacak.

Projenin sosyal medya duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Sözünüzün en hızlı ve doğrudan duyulması, görüşlerinizin partimizin karar süreçlerine katkı sunması için gelin, İYİ SESİM’de buluşalım.

Üyelerimize özel mobil uygulamamız üzerinden görüşlerinizi paylaşın, anketlere katılın ve sesinizi siyasete taşıyın!