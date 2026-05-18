Türkiye CHP'den AKP'ye transfer olan belediye başkanlarını tartışırken siyasi transferlerde dikkatleri milletvekillerine çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa etmeden iki gün önce İYİ Parti eski Genel Başkan Meral Akşener ile bir düğünde bir araya gelen ve aynı masada oturdukları görülen Beyaz'ın sürpriz istifası ile ilgili detaylara YENİÇAĞ ulaştı.

YENİÇAĞ'ın edindiği bilgilere göre, Beyaz'ın bir ay önce AKP ile söz kestiği ve iktidar partisine geçmek için İYİ Parti'den istifa ettiği belirtildi. Erdoğan'ın Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir." açıklamasının sadece CHP'li belediye başkanlarını kastetmediğini ifaden eden kaynaklar, söz konusu ifadenin milletvekili transferlerini de işaret ettiğini ve Beyaz'ın istifasının da bu kapsamda gerçekleştiğini ifade etti.

BİR AYDIR AKP'Lİ İSİMLERLE TEMASTAYDI

Beyaz’ın istifasının Ankara kulislerinde bir süredir konuşulduğu, özellikle son bir ay içerisinde AKP’li isimlerle birden fazla temas gerçekleştirdiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Beyaz ile temasların Erdoğan’ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği ifade edildi. Beyaz'ın önümüzdeki günlerde AKP rozetini takacağı aktarıldı.

İYİ Parti cephesinde ise istifa kararının ardından büyük rahatsızlık yaşandığı öğrenildi. Parti yönetiminde bazı isimlerin, “kurucu kimliği taşıyan bir ismin ayrılığı tabanda moral bozukluğu oluşturabilir” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Diğer yandan konu ile ilgili Ersin Beyaz'ın yeni açıklamalar yaparak siyasi hayatında yeni adresinin neresi olacağına dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Ankara’da konuşulan bir diğer kulis bilgisine göreyse AKP’nin yeni yasama döneminde Meclis’te siyasi olarak daha güçlü bir görüntü vermek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdığı yönünde. Özellikle muhalefet partilerinde rahatsızlık yaşayan ya da yeniden adaylık konusunda belirsizlik gören bazı milletvekilleriyle temasların sürdüğü ileri sürülüyor.