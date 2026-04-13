İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi süreci değerlendirerek hükümete erken seçim çağrısında bulundu. İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kavuncu, "Millet iradesi sakatlanmıştır. Çözüm senaryolarda değil, sandıktadır" dedi.

Kavuncu, 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın halka sunduğu vaatler ile bugünkü uygulamalar arasında derin uçurumlar olduğunu söyledi. İktidarın terör örgütü elebaşına yönelik "zeytin dalı" uzatan yaklaşımlarının ve ekonomideki sert dönüşlerin seçmen iradesine aykırı olduğunu belirten Kavuncu "İmralı’yı muhatap alacağınızı, emekliyi sefalete mahkûm edeceğinizi söyleyerek oy almadınız. Bu sebeple millet iradesi ortadan kalkmıştır. Sandığı getirin, vatandaş son kararı versin." dedi.

"YARGI İKİ DUDAĞIN ARASINA SIKIŞTIRILAMAZ"

Pervin Buldan’ın yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına da değinen Kavuncu, hukuki konuların siyasilerle müzakere edilmesini "yargı bağımsızlığının yitirilmesi" olarak nitelendirdi. Kavuncu, "Eğer hukuk devletiysek, yargıyla alakalı konular neden siyasi parti genel başkanlarına soruluyor? Burası krallık değil; hukuk, bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştırılamaz" dedi.

"EMEKLİ FİZİKSEL OLARAK AĞLIYOR"

Sokaktaki ekonomik tabloya dikkat çeken Kavuncu, özellikle emeklilerin durumunun "içler acısı" olduğunu vurgulayan Kavuncu "Pendik pazarında emeklilerimiz konuşurken gözyaşlarını tutamıyor. 20 bin lira maaş alan bir emeklinin elleri boş şekilde pazarda dolaşmasını bu kafa anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Bakanlığın "her şey yolunda" açıklamalarına rağmen vatandaşın 2-3 hafta sonrasına ancak randevu alabildiğini ve sistemin tıkandığını ifade etti.

"MERKEZ BANKASI’NIN 1 TRİLYONLUK REKORU"

Ekonomik verilere de değinen İYİ Parti Sözcüsü, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını yitirmesinin bedelini halkın ödediğini söyleyerek "Merkez Bankası 2025 bilançosunda 1 trilyon liranın üzerinde rekor zarar açıkladı. Bu para faiz lobilerinin ve iktidar yandaşlarının cebine gitti." dedi.

İstanbul’un finans merkezi olma iddiasını eleştiren Kavuncu, "Dubai hukuk endeksinde 37., Türkiye ise 118. sırada. Yatırımcı hukukun olmadığı yere gelmez" uyarısında bulundu.

AK PARTİLİ VEKİLLERE DAVET: PAZARA BERABER GİDELİM

Konuşmasının sonunda AK Parti İstanbul milletvekillerine seslenen Kavuncu, bir meydan okumada bulunarak "Yüreğiniz yetiyorsa önümüzdeki hafta Pendik Halk Pazarı’na ya da Beşiktaş Çarşısı’na birlikte gidelim. Vatandaşın terazisine hep beraber çıkalım. Sandıktan kaçıyorsunuz ama milletten kaçmayın. Vatandaş yaşadığı sıkıntıları anlatsın. Problemi çözmen zorundasınız" ifadelerini kullandı.