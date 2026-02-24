İYİ Partili Osman Ertürk Özel, geçtiğimiz hafta 2025 yılında kurulan Türk bir oyun firması olan Pixel Flow'ın 1 Milyar USD değerlemeye ulaşarak unicorn olduğunu duyurdu.

Özel, bu örnekler ortada iken oyun platformlarına yönelik kısıtlamaların Türk teknoloji girişimciliği ekosistemine vereceği zararın göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

İYİ Partili Osman Ertürk Özel'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

