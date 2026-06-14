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İYİ Parti tarafından Ankara’da düzenlenen “İyilik İçin Adalet: Türk Hukuk Çalıştayı”nda hukuk sistemine ilişkin çeşitli başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştayda Basın Özgürlüğü ve Dezenformasyon, Üniter Devlet ve Parlamenter Sistem, Adil Yargılanma ve Toplumsal Uzlaşı, Yargının Sacayakları, Çocuk Adalet Sistemi, Kadına Karşı Şiddet, Dijital Haklar ve Yapay Zekâ, Seçim Hukuku ve İnsan Hakları gibi alanlarda değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayın ilk günü 13 Haziran’da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ardından İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katılımcılara hitap etti.

İki gün süren programın ikinci gününde de açılış konuşmasını Olgun yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Dervişoğlu, çalıştay kapsamında hazırlanan Türk Hukuku Vizyon Belgesi’ni kamuoyuna açıkladı. Çalıştay boyunca hukuk, yargı, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında çeşitli oturumlar düzenlenirken, sonuç bildirgesiyle birlikte hazırlanan reform önerileri de paylaşıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE YARGI TARTIŞILDI

Çalıştayın ilk gününde gerçekleştirilen oturumlarda gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler görüşlerini paylaştı. Basın özgürlüğü oturumunda konuşan isimler, ifade özgürlüğü, sansür ve dezenformasyon konularını ele aldı. Yargı ve hukuk sistemi üzerine düzenlenen oturumlarda ise kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem ve hukuk devleti ilkeleri tartışıldı.

Yargının Sacayakları başlıklı oturumda yargı bağımsızlığı ve hukuk mesleklerinin yaşadığı sorunlar gündeme gelirken, Çocuk Adalet Sistemi oturumunda çocuk hakları, eğitim politikaları ve dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNDEN YOLA ÇIKTIK"

Çalıştayın ardından Yeniçağ’a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, çalıştayın kamuoyunda hukuk sistemine ilişkin dile getirilen sorunlar ve toplumun beklentileri dikkate alınarak hazırlandığını söyledi.

Olgun, hukuk alanındaki sorunların çözümüne yönelik önerilerin 10 ana başlık altında ele alındığını belirterek, çalıştaya akademisyenler, barolar, siyasi partiler ve toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerin katıldığını ifade etti. Çalıştay sonunda ortaya çıkan belgenin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Olgun, raporun hukuk tartışmalarına katkı sunmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN ADALET DUYGUSUNA İHTİYACI VAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de çalıştayın siyasi bir etkinliğin ötesinde, hukuk ve adalet alanında uzman görüşlerinin paylaşıldığı bir platform olduğunu söyledi.

Çömez, çalıştay sonunda açıklanan sonuç bildirgesinin hukuk reformları ve adalet sistemine ilişkin temel başlıkları içerdiğini belirterek, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlükler alanında güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"FARKLI KESİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ"

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise çalıştayın farklı görüşlerden uzmanları, akademisyenleri ve hukukçuları bir araya getirdiğini söyledi. Çalıştayın geniş katılımla gerçekleştiğini belirten Kavuncu, hukuk konusunun siyasi tartışmaların ötesinde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

10 TEMEL İLKE AÇIKLANDI

Çalıştayın ardından kamuoyuyla paylaşılan “Türk Hukuku Vizyon Belgesi Çalıştay Raporu”nda 10 temel ilke sıralandı. Raporda; hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, temel hakların dokunulmazlığı, demokratik meşruiyet ve sandık egemenliği, hesap verebilirlik ve şeffaflık, eşitlik ilkesi, savunma hakkı, onarıcı adalet anlayışı ile dijital haklar ve yapay zekâ başlıkları öne çıktı.

REFORM HEDEFLERİ SIRALANDI

Raporda ayrıca anayasal yapı, parlamenter sistem, yargı reformu, mali şeffaflık, kadınlara yönelik şiddetle mücadele, çocuk adalet sistemi, basın özgürlüğü, dijital haklar, seçim hukuku ve hukuk eğitimi alanlarında reform önerileri yer aldı.

Belgede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeniden yapılandırılması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, uzun tutukluluk sürelerinin sınırlandırılması, gazetecilik faaliyetlerinin güvence altına alınması, kişisel verilerin korunması ve yapay zekâ alanında yeni hukuki düzenlemeler yapılması gibi başlıklar dikkat çekti.

İYİ Parti yönetimi, çalıştay sonunda ortaya çıkan raporun ilerleyen dönemde hukuk ve adalet alanındaki politika önerilerine temel oluşturacağını ifade etti.