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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fon vurgunu iddialarına göndermede bulundu.

20 milyar dolarlık hesaplama dikkat çekti. Hazırlanan videoda, "20 milyar dolar... Kağıt üstünde sadece bir rakam. Peki fiziki olarak ne kadar yer kaplar?" sorusuyla hesaplamaya başlandı.

Paylaşımda 20 milyar doların, kullanılan 49,215 TL'lik kur üzerinden 984 milyar 300 milyon TL'ye karşılık geldiği belirtildi.

4 MİLYAR 921 MİLYON BANKNOT

Hesaplamaya göre 984 milyar 300 milyon TL'nin tamamının 200 TL'lik banknotlardan oluşması halinde ortaya 4 milyar 921 milyon 500 bin adet banknot çıkıyor.

Paylaşımda bir 200 TL'lik banknotun 16x7,2 santimetre ölçülerinde olduğu bilgisi üzerinden paranın kaplayacağı alan da hesaplandı.

197 TIR GEREKİYOR

Videoda banknotların toplam ağırlığının yaklaşık 4 bin 920 ton olacağı belirtilirken, 25 ton taşıma kapasitesine sahip TIR'larla bu paranın taşınabilmesi için yaklaşık 197 TIR gerektiği ifade edildi.

4 İLÇEDEN DAHA BÜYÜK ALAN KAPLIYOR

İYİ Parti'nin hesabında İstanbul'daki Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu ilçeleri de örnek olarak kullanıldı.

Fatih'in 15,59, Beyoğlu'nun 8,91, Beşiktaş'ın 18,01 ve Zeytinburnu'nun 11,59 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olduğu, dört ilçenin toplam alanının 54,1 kilometrekare olduğu belirtildi.

200 TL'lik 4 milyar 921 milyon 500 bin banknot yan yana dizildiğinde ise toplam 56,7 kilometrekarelik alan kapladığı hesaplandı. Buna göre dört ilçenin toplam yüzölçümü tamamen kaplanırken 2,6 kilometrekarelik alan daha açıkta kalıyor.

İYİ Parti, paylaşımını "Bu nasıl bir para?" sorusuyla tamamladı.