Kaynak: ANKA

İYİ Parti, son günlerde kamuoyunda tartışılan fon iddialarıyla ilgili hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

“KÜÇÜK YATIRIMCILARIN BİRİKİMLERİ RİSKE ATILAMAZ”

Olgun, özellikle küçük yatırımcıların yıllarca emek vererek oluşturdukları birikimlerin kaybedilme riskiyle karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Vatandaşların birikimlerinin herhangi bir kişi veya grubun haksız kazanç elde etmesinin aracı haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Olgun, süreci yalnızca siyasi bir tartışma olarak görmediklerini ifade etti.

İDDİALARIN TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Olgun, fon iddialarının hukuk, adalet, kamu yararı ve ekonomik güven meselesi olduğunu belirterek, iddiaların hiçbir kişi veya kurum korunmadan araştırılması gerektiğini söyledi.

Kimlerin yapı içerisinde yer aldığının, kimlerin menfaat sağladığının ve varsa kamu görevlileriyle siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılmasını istediklerini kaydeden Olgun, hukuki şikayet ve dava haklarını kullanacaklarını açıkladı.

“SORUMLULAR KİM OLURSA OLSUN HESAP VERMELİ”

İYİ Parti'nin sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Olgun, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için ölçü nettir: Sorumlunun kim olduğuna, hangi makamda bulunduğuna veya hangi siyasi çevreyle ilişki olduğuna bakılmaksızın; hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır.”

Olgun, İYİ Parti olarak küçük yatırımcıların ve vatandaşların haklarının takipçisi olacaklarını belirterek, “Milletin alın teri sahipsiz değildir. Hukuk herkes için vardır. Sorumlular kim olursa olsun hesap vermelidir” dedi.