

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Emre Güler’i, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Aksaray esnafının mevcut durumu, yaşadığı sorunlar ve çözüm beklentileri ele alındı. Esnafın şehrin ekonomik ve sosyal yapısındaki önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, esnaf ve sanatkârların güçlenmesinin Aksaray’ın kalkınması açısından hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Ziyaret sırasında konuşan Melikşah Yıldız, Emre Güler’in esnafın içinden gelen, sorunlara hâkim ve çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Esnafımızın sorunlarına duyarlı, çözüm üreten bir yaklaşımla Aksaray’ımıza önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Kıymetli kardeşim Emre Güler’e ve değerli yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyor, bu görevin şehrimize ve tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Güler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın sorunlarını ilgili kurumlarla istişare içinde çözmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti. Güler, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, tüm kesimlerle iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.