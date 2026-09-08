Kaynak: ANKA

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, hükümetin açıkladığı yeni Orta Vadeli Program’ı (OVP) sert bir dille eleştirdi. Düzenlediği basın toplantısında ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerinde sürekli yanıldığını ve inandırıcılığını yitirdiğini vurgulayan Dalgın, Türkiye'nin bir "cafe latte ekonomisine" çevrildiğini iddia etti.

'BU EKİP ARTIK BU İTİBARI SAĞLAYAMAZ'

OVP'nin ciddiyetten uzak olduğunu belirten Dalgın, açıklanan metnin gerçekçi bir plandan ziyade bir temenniden ibaret olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerindeki tutarsızlığına dikkat çeken Dalgın, "Geçen senenin programını alıp 'farklı kaydet' diyerek hedefleri ötelemek plan yapmak değildir. Bir şeyler söyleyelim nasıl olsa hesap soran yok denilemez. Ekonomi yönetiminin özü itibardır ve bu ekip artık bu itibarı sağlayamaz" şeklinde konuştu. 2026 yılı enflasyon hedefinin önce yüzde 8,5, ardından yüzde 9,7, son olarak da yüzde 16 olarak güncellendiğini hatırlatan Dalgın, "Geçen sene söylediklerinin iki, üç sene önce söylediklerinin dört katındayız. Uluslararası finans çevrelerinde Türkiye’nin enflasyon hedefinin asla tutmayacağı bir şaka konusudur. Bu iktidar bu şakayı gerçeğe çevirdi" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomideki sorunları savaş, EYT ve KKM gibi etkenlere bağlamasını da eleştiren Dalgın, iktidarın kendi uygulamalarından şikayet ettiğini belirtti. "Başarısızlık gemisi bahaneler denizinde yüzer" diyen Dalgın, petrol fiyatlarında yüzde 30'luk bir artış yaşanırken mazot fiyatlarının yüzde 350 artmasının coğrafyayla değil, hükümetin yanlış politikalarıyla açıklanabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ BİR CAFE LATTE EKONOMİSİNE ÇEVİRDİLER'

OVP'de yer alan istihdam hedeflerini de inandırıcı bulmadığını belirten Dalgın, sanayide ve üretimde istihdam yaratılmadığına dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük 1000 şirketinin son dört yılda yeni istihdam sağlamadığını vurgulayan İYİ Partili Dalgın, "Hükümet aslında yeni gelenlere iş bulurum ama mevcut işsizlere bulmam diyor. Türkiye'yi bir cafe latte ekonomisine çevirdiler. Yaratılan işler ancak kafelerde, lokantalarda bulunan geçici işler" değerlendirmesinde bulundu.

Dalgın, Türkiye'nin büyüme rakamlarının tabana yayılmadığını da belirtti. Ülkedeki 81 ilin 68'inde kişi başına düşen milli gelirin ortalamanın altında olduğunu belirten Dalgın, "10 vatandaşımızdan 7'si açıklanan bu milli gelir ortalamasının çok altında kazanıyor. Küçük bir kesimin yüksek kazancı ortalamayı yükseltiyor" diyerek gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

'GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİDİR'

Son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ihtimaline de değinen Dalgın, bunu bir "faktoring işlemi" ve "kolaycılık" olarak niteledi. Bu adımın bütçe açıklarını kapatmak için milletin varlıklarını kırdırmak olduğunu söyleyen Dalgın, özelleştirme sonrası ortaya çıkacak fiyat fahişliğine dikkat çekerek "Orayı alanlar fiyatları yükseltir. Bunun neticesinde bir Deli Dumrul riski oluşur" uyarısında bulundu.

Dalgın, ekonomideki yangının hafifletilmesi için hükümete acil olarak atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

"Çalışan orta direğin cebinde daha çok para kalması için gelir vergisi dilimleri acilen değiştirilmelidir. Enflasyon hedefi sapıyorsa, emekliye de derhal yüzde 10'luk telafi zammı yapılmalıdır. Esnaf için yüksek faiz içermeyen, doğru düzgün bir vergi ve SGK yapılandırması hayata geçirilmelidir. Devlet, işletmelerin bedavaya üstüne oturduğu KDV alacaklarını hemen ödeyerek piyasayı rahatlatmalıdır. Tarım kanununda öngörüldüğü gibi milli gelirin yüzde 1'i çiftçiye ayrılarak gıda enflasyonu düşürülmelidir."