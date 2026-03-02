MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine milliyetçi cepheden itirazlar devam ediyor.

Sürece en başından beri karşı çıkan İYİ Parti kurmayları yaptıkları açıklamalarla kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Son olarak bilboardları kullanarak vatandaşa seslenmenin yollarını arayan İYİ Parti "O Parti Biziz" afişiyle yeni bir slogan başlattı.

Hazırlanan "apo canisinin teşekkür edemediği 'O Parti' biziz" afişi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, vatandaşlardan çok sayıda olumlu yorumlar yapıldığı gözlemlendi.