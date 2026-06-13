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Türkiye’de adalet sistemine ve yargı bağımsızlığına olan güven mercek altına alındı. İYİ Parti tarafından paylaşılan adalet raporuna göre, toplumun büyük bir çoğunluğu mahkeme kararlarının siyasi baskı altında alındığı görüşünde birleşiyor. Kamuoyu genelinde adalet sistemine güvensizlik oranının %60’ı aşması dikkat çekerken, iktidar partisi seçmenindeki bölünme ve muhalefet blokundaki keskin duruş raporun en çarpıcı sonuçları arasında yer aldı.

%67,9 KARARLARI SİYASİ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

İYİ Parti tarafından sunulan raporda vatandaşlara yöneltilen "Mahkeme kararları siyasi baskıdan bağımsız verilebiliyor mu?" sorusuna genel toplamda %60,8 oranında "Hayır, düşünmüyorum" yanıtı verildi. Yargının tamamen bağımsız olduğunu savunanların oranı ise %32'de kaldı. Katılımcıların %7,1'i ise fikir beyan etmemeyi tercih etti.

CUMHUR'DA DA GÜVENSİZLİK YÜKSEK

Anketin siyasi parti kırılımları incelendiğinde, yargıya olan güvensizliğin yalnızca muhalefet seçmeniyle sınırlı kalmadığı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmeninin %56'sının mahkemelerin baskı altında olduğunu ifade ettiği görüldü.

AK PARTİ TABANININ %55'İ MAHKEMELERİ BAĞIMSIZ GÖRMÜYOR

En dikkat çekici kırılım ise AK Parti seçmeninde yaşandı. AK Parti'ye oy verenlerin %46'sı mahkeme kararlarının siyasi baskıdan bağımsız verilemediğini düşünürken, "Bağımsızdır" diyenlerin oranı %45'te kaldı. Bu sonuç, iktidar tabanında da adalet sistemine yönelik ciddi soru işaretleri olduğunu gözler önüne serdi. Muhalefet kanadında ise İYİ Parti seçmeninin %84'ü, DEM Parti seçmeninin %75'i ve CHP seçmeninin %70'i yargı bağımsızlığına inanmadığını belirtti.

İYİ Parti'nin paylaştığı bu veriler, Türkiye'de "hukukun üstünlüğü" ve "yargı bağımsızlığı" tartışmalarının toplumun tüm kesimlerinde derin bir karşılığı olduğunu gözler önüne serdi.

İktidardan muhalefete, gençlerden eğitimli nüfusa kadar uzanan bu geniş memnuniyetsizlik dalgası, Türkiye'de adalet duygusunun yoksunluğunu ortaya koyuyor.