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Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti, daha önce gerçekleştirdiği bayrak mitinglerinin ardından bu kez “Bayrağı açma vakti, işte tam da bu zaman!” sloganıyla Balıkesir’de meydanlara iniyor.

Partinin milli değerler ve birlik vurgusuyla düzenlediği bu ikinci büyük bayrak mitingini ve Kuvayı Milliye şehrindeki sıcak atmosferi aktarmak üzere canlı yayınımızla karşınızdayız.

DERVİŞOĞLU BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİ

Dervişoğlu, binlerce kişinin toplandığı dev bayrak mitinginde Türk bayrağını göndere çekti. Alandan "Meydandan Şehitler ölmez vatan bölünmez." "Ne Mutlu Türk'üm diyene" sloganları yükseliyor.

Müsavat Dervişoğlu açıklamalarda bulunuyor.