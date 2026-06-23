İYİ Parti, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek "Büyük Ankara Mitingi" öncesinde sosyal medya hesaplarından yeni bir tanıtım videosu paylaştı. "#BayrakAçıyorum" etiketiyle yayımlanan videoda, vatandaşlara Tandoğan Meydanı'ndaki buluşmaya katılım çağrısı yapıldı.
Partinin paylaşımında, son dönemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalara gönderme yapılarak sert mesajlar verildi. Videoda, "O gün bebek katiline özgürlük diyecekler, paçavralar açacaklar. Orada dur, Türk milleti var diyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
DERVİŞOĞLU GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Tanıtım filminde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Türk bayrağına sarıldığı görüntüler de kullanıldı. Paylaşımda, milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarılırken, vatandaşlar Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek mitinge davet edildi.
İYİ Parti'nin "Büyük Ankara Mitingi"nin 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.