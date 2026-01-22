Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı, son günlerde Türk Bayrağı’na yönelik yaşanan hadise sonrasında anlamlı ve güçlü bir farkındalık çalışmasına imza attı. İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız öncülüğünde, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Bayrağı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve millî birliğini temsil eden en kutsal sembol olduğu vurgulandı. Bayrak dağıtımı sırasında esnafla tek tek sohbet eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Merkez İlçe Başkanı Melikşah Yıldız, Türk Bayrağı’nın bu toprakların bedelinin şehit kanlarıyla ödendiğinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türk Bayrağı, bu milletin ortak değeridir. Şehitlerimizin emanetidir. Bayrağımıza uzanan her el, milletimizin ortak vicdanında karşılığını bulur. Bizler de bugün Aksaray’da, birlik ve beraberliğimizi göstermek, bayrağımıza sahip çıktığımızı ifade etmek için esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik.”

Etkinlik boyunca esnaf ve vatandaşların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, bayrak dağıtımı toplumsal dayanışma ve millî hassasiyet duygularını pekiştiren bir mesaj olarak değerlendirildi. Vatandaşlar, Türk Bayrağı’na sahip çıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmanın anlamlı ve yerinde olduğunu belirtti.

İYİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin, toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade edilirken; Türk Bayrağı’na yönelik her türlü saygısızlığın karşısında durulacağı ve millî değerlerin her şartta korunacağı mesajı kamuoyuna net bir şekilde verildi.