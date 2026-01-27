

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Emre Güler ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Turan Yaldır, esnaf ve sanatkârların Aksaray’ın ekonomik ve sosyal hayatındaki yerine dikkat çekerek, Emre Güler’in başkanlığında esnaf odasının Aksaray’a değer katacak önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inandığını ifade etti. Yaldır, esnafın her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, yeni dönemin Aksaray ve esnaf camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaret sırasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, Aksaray esnafının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve yerel kalkınmaya yönelik projeler de ele alındı. Turan Yaldır, “Esnafımız ayakta durursa şehir ayakta durur. İYİ Parti olarak esnafımızın sesi olmaya, sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aksaray Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Güler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine ve yönetimine gösterilen ilgiden dolayı Turan Yaldır ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Güler, yeni dönemde esnafın beklentilerine cevap veren, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

Ziyarette; İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, İl Genel Meclisi Üyesi Faruk Ağır, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri de yer aldı. Heyet, Emre Güler ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Aksaray için ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.